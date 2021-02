Tancredi Palmeri zorgt voor opschudding met tweet over EURO 2020

Donderdag, 25 februari 2021 om 17:00 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 17:22

Als we Tancredi Palmeri moeten geloven, vindt EURO 2020 komende zomer hoogstwaarschijnlijk plaats in Engeland. Dat maakt de doorgaans goed geïnformeerde Italiaanse journalist bekend via Twitter. Volgens Palmeri mag Engeland het toernooi organiseren omdat de Britten op dit moment de beste positie zouden hebben om dat te doen. Er wordt al langer gespeculeerd over het laten organiseren van het EK door één land, maar tot op heden wordt dat initiatief niet nog niet breed gedragen.

"BOOM", opent Palmeri zijn tweet. "Het EK wordt hoogstwaarschijnlijk alleen in Engeland gespeeld, aangezien de UEFA kiest voor het format van één gastland en Engeland de beste optie is om het te organiseren. Naar verwachting zal medio april een definitief besluit worden genomen." De woorden van Palmeri liggen niet in lijn met wat de UEFA eerder meldde. De Europese voetbalbond hoopt het toernooi nog altijd in twaalf verschillende Europese landen te organiseren, met in elk land een vaste speelstad.

BOOM! Euro2021 very likely to be played solely in England as UEFA are opting for the one hosting country format and England is the one they believe being in best position to do so. Decision expected to be taken within mid-April — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) February 25, 2021

De tweet van Palmeri leidt tot opschudding. NOS-commentator Jeroen Grueter twijfelt aan de berichtgeving van zijn Italiaanse collega. "Hij is meestal goed geïnformeerd, maar ik kan me toch niet voorstellen dat de UEFA besluit om dit toernooi te gaan houden in een land waar de Corona-crisis zo enorm uit de hand is gelopen", aldus Grueter. "Bovendien geen enkele zin om naar het zuidelijk deel van het eiland te gaan." Overigens maakte de Britse premier Boris Johnson deze week bekend dat tussen nu en 21 juni alle coronamaatregelen in Engeland afgebouwd worden. Het EK vindt volgens de huidige planning plaats van 11 juni tot en met 11 juli.

EURO 2020 zou afgelopen zomer al plaatsvinden, maar kon door de uitbraak van de coronapandemie niet doorgaan. UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin gaf onlangs aan dat de wedstrijden wellicht voor lege tribunes zullen moeten worden gespeeld. "We bereiden verschillende scenario’s voor", vertelde Ceferin. Enkele dagen geleden onthulde de Britse premier Boris Johnson plannen voor een voorzichtige terugkeer van fans naar sportwedstrijden. Zo worden vanaf 17 mei 10.000 fans toegelaten tot grote stadions als Wembley en moeten kleine clubs 4.000 supporters kunnen ontvangen.

In Nederland is Amsterdam aangewezen als speelstad tijdens het EK. "Het is belangrijk dat we organiserende steden en overheden zo veel mogelijk tijd geven om een accuraat beeld te geven van wat er in juni en juli allemaal mogelijk is", liet Ceferin zich eerder ontvallen. "Fans zijn een zeer groot onderdeel van wat voetbal zo speciaal maakt, op een EK of welke wedstrijd dan ook. We moeten onszelf de maximale ruimte geven om ervoor te kunnen zorgen dat zij kunnen terugkeren naar de stadions."