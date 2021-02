PEC Zwolle vindt oplossing na afzeggen van Alfons Groenendijk

Woensdag, 24 februari 2021 om 15:48 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:48

Art Langeler wordt definitief de nieuwe trainer van PEC Zwolle, meldt de NOS. De aanstelling volgt vier dagen na het ontslag van John Stegeman, die na de nederlaag tegen FC Emmen (3-2) op non-actief werd gezet door de clubleiding van PEC. Langeler wordt met ingang van 1 april hoofdverantwoordelijke bij PEC. Tot die tijd neemt Lee-Roy Echteld de honneurs waar.

Langeler bekleedt momenteel bij de KNVB de functie van directeur voetbalontwikkeling. Het contract van de coach loopt bij de voetbalbond door tot 1 april. PEC sprak de wens uit om Alfons Groenendijk in de tussentijd eindverantwoordelijke te maken en voerde zelfs gesprekken met de voormalig trainer van onder andere Willem II, maar daar zag Groenendijk bij nader inzien vanaf. “Als tussenpaus kom je dan niet erg sterk binnen”, liet Groenendijk optekenen in het Leidsch Dagblad. “Spelers weten ook dat je over een paar weken weer een stapje terugdoet, dat tast je aan in je gezag.”

Bronnen binnen de club melden nu dat PEC in gesprek is met Langeler over de laatste details, maar dat het zeker is dat hij de man is die vanaf 1 april voor de groep staat in Zwolle. Tot die tijd neemt Echteld de taak als hoofdtrainer op zich. Echteld kwam in de zomer van 2020 over van Paris Saint-Germain, waar hij verantwoordelijk was voor het tweede elftal. Hij fungeerde het afgelopen jaar als assistent van Stegeman.

Voor PEC Zwolle is Langeler geen onbekende. Hij was eerder werkzaam in de jeugdopleiding van de club en stond van 2010 tot 2013 aan het roer van de hoofdmacht. Onder zijn leiding promoveerde Zwolle in 2012 naar de Eredivisie. Langeler werkte daarna vier jaar lang als hoofd jeugdopleidingen van PSV en was tussen 2016 en 2018 actief als bondscoach van Jong Oranje.