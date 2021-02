KNVB reageert op persconferentie van Mark Rutte en Hugo de Jonge

Dinsdag, 23 februari 2021 om 19:47 • Dominic Mostert • Laatste update: 20:27

De KNVB heeft dinsdagavond positief gereageerd op de aankondiging van het demissionair kabinet dat jongeren en jongvolwassenen tot en met 27 jaar per 3 maart weer mogen sporten in teamverband. Sporten in competitieverband is nog niet toegestaan, maar premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge maakten bekend dat amateurvoetballers wel weer mogen gaan trainen. Het kabinet trekt de regels voor jongvolwassenen daarmee gelijk met die voor minderjarigen, die al mochten sporten in teamverband.

"We gaan een beetje risico nemen, maar we willen daar maatschappelijk gezien de positieve impact van zien", zei premier Rutte dinsdagavond bij de persconferentie van het kabinet. "Iedereen tot 27 kan bij zijn of haar eigen club, ook bij de studentensportverenigingen, weer buiten sporten. Niet in competitieverband, maar wel met het eigen team en de eigen club. Nu het voorjaar zich aandient is dit belangrijk voor deze groep, die het al heel moeilijk heeft. Dit kan helpen."

Directeur amateurvoetbal Jan Dirk van der Zee van de KNVB spreekt van een 'kleine, maar belangrijke stap' voor jongvolwassenen. "Op een leeftijd dat de wereld voor hen opengaat, zitten velen al maandenlang thuis, zonder uitlaatklep en met alleen online contact. Natuurlijk levert die leeftijdsgrens praktische problemen op, maar de sport kan jongeren nu meer helpen dan ooit", geeft Van der Zee aan via de kanalen van de KNVB. "Hopelijk laat de volgende stap van het kabinet niet lang op zich wachten, zodat iedereen snel weer normaal mag trainen."