Bayer voorkomt in laatste seconde nederlaag door bizarre keepersblunder

Zondag, 21 februari 2021 om 15:28 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 15:37

Bayer Leverkusen blijft wisselvallig presteren in de Bundesliga. Het team van trainer Peter Bosz leek zondag met minimaal verschil onderuit te gaan tegen FC Augsburg, maar in de laatste seconde van de vijf minuten extra tijd viel toch nog een gelijkmaker: 1-1. Een hard gelag voor de thuisploeg, die na twintig onderlinge duels in de Bundesliga nog nooit van die Werkself heeft gewonnen. Bayer, dat slechts één van de laatste vijf competitieduels heeft gewonnen, heeft nu een achterstand van minimaal vijf punten op de top vier.

Een flater van jewelste na nog geen vijf minuten spelen zorgden voor het klassenverschil in de eerste helft. Basisdebutant Niklas Lomb, die de geblesseerde Lukas Hradecky onder de lat bij Bayer verving, wilde het leer na een terugspeelbal van Leon Bailey goed voor zijn linkerbeen leggen en wegschieten, maar in plaats daarvan tikte de doelman de bal nog net met zijn rechtervoet weg. Florian Niederlechner, die goed druk had gezet, kon de bal makkelijk in het lege doel werken: 1-0.

Niklas Lomb oder Niklas Lomp? De keeper van Peter Bosz gaat gigantisch in de fout!#fcab04 pic.twitter.com/byElnT0qvY — ESPN NL (@ESPNnl) February 21, 2021

Bayer slaagde er na de vroege achterstand niet in om terug in de wedstrijd te komen en zette Augsburg-doelman Rafa Gikiewicz in het restant van de eerste helft niet één keer aan het werk. De thuisploeg, met captain Jeffrey Gouweleeuw in de basis, stond defensief goed en was ook nog eens gevaarlijk in de omschakeling. Drie minuten na de pauze had Bayer voor het eerst écht uitzicht op een doelpunt. Moussa Diaby nam na een goede actie het doel van Augsburg onder vuur, maar Gikiewicz reageerde goed op zijn krachtige inzet.

Hoe Bayer het ook probeerde in de WWK Arena, een nederlaag leek niet te kunnen worden voorkomen. Na 54 minuten leek Augsburg een strafschop te krijgen na een duel tussen Timothy Fosu-Mensah en Niederlechner, maar de VAR wees erop dat Rubén Vargas even daarvoor buitenspel stond. De na 58 minuten voor Bailey ingevallen Jeremie Frimpong claimde een strafschop na een duel met Mads Pedersen, maar daar wilde niemand aan.

Een kwartier voor tijd had Frimpong de gelijkmaker op zijn schoen. Hij nam de bal met de borst aan en schoot het leer vervolgens over het doel van Gikiewicz. De geboren Amsterdammer was degene die Bayer, dat zelfs met hoge ballen probeerde om de 1-1 af te dwingen, tot de laatste minuut op sleeptouw nam. Het was uiteindelijk Edmond Tapsoba die in de laatste seconde van de extra tijd na voorbereidend werk van Frimpong en Demarai Gray de 1-1 maakte. Daley Sinkgraven zat negentig minuten op de bank.