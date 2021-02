Dylan Vente brengt Roda JC in extase; nog latere ontknoping in Velsen-Zuid

Roda JC Kerkrade heeft vrijdagavond de vijfde opeenvolgende overwinning geboekt in de Keuken Kampioen Divisie. Een laat doelpunt van Feyenoord-huurling Dylan Vente bezorgde de Limburgers drie punten op bezoek bij nummer twaalf Helmond Sport: 1-2. Bij Telstar - FC Eindhoven volgde de ontknoping nog later, want diep in de blessuretijd maakten de bezoekers de 1-1.

Helmond Sport - Roda JC Kerkrade 1-2

In de voorlaatste minuut van de wedstrijd ging het mis voor Helmond. Patrick Pflücke waagde een afstandsschot, waar doelman Stijn van Gassel geen controle over kreeg. Daarom ontstond voor Vente de kans om van dichtbij af te ronden en zijn invalbeurt te bekronen: 1-2. De overige doelpunten van de wedstrijd vielen in de eerste helft. In de twaalfde minuut ontving Thijmen Goppel de bal via een fraaie pass en legde hij zacht af op Pflücke, die de score opende. De gelijkmaker kwam zes minuten voor de rust op naam van Arno Van Keilegom, nadat Lance Duijvestijn twee grote kansen onbenut liet.

Telstar – FC Eindhoven 1-1

Telstar moest toezien hoe Eindhoven sterker aan het duel begon. De ploeg van trainer Ernie Brandts liet zich meteen gelden en raakte na een dik kwartier de paal via Jort van der Sande, die ongelukkig was in de afronding uit een hoekschop van Brian de Keersmaecker. Vijf minuten later was het aan de andere kant wel raak. Glynor Plet profiteerde van een goede opening van Rasheem Fernandes, bleef koel en zorgde met het eerste schot op doel voor de voorsprong voor Telstar. De spits tekende daarmee voor zijn veertiende competitietreffer van het seizoen.

In de tweede helft viel er aanzienlijk minder te genieten voor beide doelen. Het eerste moment van opwinding liet op zich wachten tot een kwartier voor tijd. Ilias Bronkhorst brak door aan de rechterkant en legde de bal op een presenteerblaadje voor Fernandes, maar de buitenspeler zag zijn schot geblokt worden door Valentino Vermeulen. Aan de andere kant schoot Alef Joao op de vuisten van Jasper Schendelaar. Eindhoven claimde vervolgens in de absolute slotfase een strafschop toen de bal op de hand kwam bij invaller Niels van Wetten, maar daar wilde scheidsrechter Martijn Vos niet aan. Eindhoven sleepte alsnog een punt uit het vuur, toen Bart Biemans diep in blessuretijd met het hoofd voor de 1-1 zorgde.