Europees seizoen zit er voor Ajax en AZ Onder-18 voor de start al op

Woensdag, 17 februari 2021

Het uitvoerend comité van de UEFA heeft besloten om een streep te zetten door de editie van het seizoen 2020/21 van de UEFA Youth League. Eind vorige maand werd nog geloot voor de eerste knock-outronde van het toernooi, maar die wedstrijden zullen geen doorgang vinden. Zodoende zit het Europese seizoen er al op voor Ajax Onder-18 en AZ Onder-18.

De UEFA Youth League begint normaliter met een groepsfase, maar dit seizoen werd het format aangepast vanwege de ontwikkelingen rondom het coronavirus. De UEFA koos voor een knock-outtoernooi met alle 64 clubs, dat tussen maart en mei zou plaatsvinden. Ajax zou een thuiswedstrijd tegen FC Krasnodar spelen, terwijl debutant AZ op bezoek zou gaan bij Galatasaray. Vorig seizoen kwam Ajax nog tot de halve finale en legde Real Madrid uiteindelijk beslag op de trofee.

Ajax zou op 2 of 3 maart in actie komen; de wedstrijd van AZ stond voor 3 maart op het programma. De UEFA laat echter weten dat het vanwege de 'diverse maatregelen van gezondheidsautoriteiten' in Europa steeds moeilijker is geworden om de wedstrijden te organiseren. Twee clubs hadden zich al teruggetrokken, aldus de bond. "Het uitvoerend comité heeft benadrukt dat er geen mogelijkheid is om het toernooi te beginnen en dat de gezondheid van de jonge spelers de hoogste prioriteit moet hebben", schrijft de UEFA.