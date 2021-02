‘De enige keeper in de Premier League die onder zijn shirt een korset draagt’

Dinsdag, 16 februari 2021 om 20:15 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:24

Slavia Praag komt in aanloop naar het Europa League-duel met Leicester City met een tamelijk bizarre video op het officiële clubkanaal. De Tsjechische topclub brengt in een vooruitblikkend filmpje op de wedstrijd van donderdag de Tsjechische journalist Jirí Hosek aan het woord, die zich vernietigend uitlaat over Kasper Schmeichel. Volgens Hosek speelt de doelman van Leicester met een korset onder zijn shirt vanwege overgewicht.

In de video bespreekt Hosek de kansen van Slavia tegen Leicester. Ook Schmeichel komt daarbij aan bod. "Af en toe maakt hij een blunder, maar in het algemeen waren zijn prestaties buitengewoon goed en hij is ook een soort lijm die het team bij elkaar houdt", zegt de journalist, die vervolgens ingaat op het gewicht van Schmeichel. "Hij is een keeper die problemen heeft gehad met een gezonde levensstijl."

Volgens Hosek zou Schmeichel op dieet moeten, als hij had gespeeld onder Jindrich Trpisovsky, de trainer van Slavia. "Een harde manager die nadruk legt op atletiek en de fysieke aspecten van training, zoals Trpisovsky, zou waarschijnlijk willen dat Schmeichel vijf of tien kilogram zou verliezen", aldus Hosek. "En trouwens, voor zover ik weet is Schmeichel de enige speler in de Premier League zijn die onder zijn shirt een korset draagt."

Hosek is ook niet bepaald positief over de stad Leicester. "Zonder de voetbalclub zou je van de stad waarschijnlijk niet veel horen", stelt de scribent. "Leicester is een stad in het midden van Engeland. Het is een stad waar ik persoonlijk niet zou willen wonen. Behalve de kathedraal en de omgeving is er echt niet veel te doen."