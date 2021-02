‘Ajax strijdt met Barcelona en Juventus om tiener van Amiens’

Zondag, 14 februari 2021 om 13:35 • Laatste update: 13:39

Adam Gueddar heeft zich in de kijker gespeeld bij Ajax, zo meldt Juancar Navacerrada op Twitter. De journalist van de Spaanse sportkrant Marca schrijft dat Ajax zelfs al een bod heeft uitgebracht op de vijftienjarige middenvelder van Amiens SC. Ook Juventus aast op Gueddar en zou net als Ajax een bod van onbekende hoogte hebben uitgebracht. Verder zou ook Barcelona geïnteresseerd zijn in de diensten van de tiener, al hebben de Catalanen nog geen bod gedaan.

Afgelopen zomer maakte de Marokkaanse Fransman de overstap van de jeugd van SM Caen naar Amiens. Hoewel de aanvallende middenvelder naar verluidt ook al in belangstelling stond van enkele Spaanse en Engelse clubs, koos Gueddar uiteindelijk toch voor een langer verblijf in Frankrijk. Hij kwam al uit voor Marokko Onder-17 en werd ook voor jeugdteams van Frankrijk uitgenodigd, maar door de coronacrisis kwam hij voor les Bleus nog niet in actie.

Les U15 faisaient leur retour à la compétition cet après-midi, succès 5-0 face à Alençon ???????? ? Antoine Lepeltier ? Tijane N'Diaye ? Adam Gueddar ? Dramane Sangaré ? Gabin Tomé#SMCaen #TeamSMC #Formation pic.twitter.com/QeDptGIkHw — Stade Malherbe Caen???? (@SMCaen) January 26, 2019

Twee jaar geleden retweette de in 2005 geboren Gueddar beelden van zichzelf, toen hij nog in actie kwam voor het jeugdelftal van Caen. In de video is te zien hoe het talent de bal aangespeeld kreeg op de rand van het zestienmetergebied, waarna hij zich tussen twee verdedigers doorwurmde alvorens hij de 3-0 diagonaal binnenschoot.