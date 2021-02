Bielsa eist bij rechter grootste schadevergoeding uit Franse voetbalgeschiedenis

Marcelo Bielsa probeert vrijdag via de Franse rechter de hoogste schadevergoeding uit de geschiedenis van het Franse voetbal te bewerkstelligen. De trainer werd door Lille OSC in 2017 uit zijn functie als hoofdtrainer gezet vanwege ‘ernstig wangedrag’, maar laat het daar niet bij zitten. Bielsa, sinds 2018 werkzaam bij Leeds United, eist een schadevergoeding van negentien miljoen euro en moet zich vrijdag via een videoverbinding voor de rechtbank in Lille verantwoorden.

Bielsa werd in februari 2017 aangesteld als hoofdtrainer bij Lille en tekende een contract voor twee jaar, maar een gelukkig huwelijk werd het nooit. De huidige koploper van de Ligue 1 verweet de Argentijnse oefenmeester ‘ernstig wangedrag’ ten opzichte van oud-voorzitter Gerard Lopez, voormalig algemeen directeur Marc Ingla en voormalig sportief directeur Luis Campos, alsmede tegenover andere medewerkers van de club. Bielsa schakelde direct juridische hulp in om zijn schorsing ongedaan te maken, maar kreeg geen gehoor.

Lopez wilde met de aanstelling van Bielsa en diens expertise terugkeren in de top van het Franse voetbal, maar de denkbeelden van Bielsa pakten niet goed uit. De Argentijn opteerde voor de jeugd en zwaaide ervaring uit. Zo kregen Vincent Enyeama, Marko Baša, Rio Mavuba en Éder te horen dat ze mochten vertrekken, terwijl jonge spelers als Nicolas Pépé, Thiago Mendes, Thiago Maia, Kévin Malcuit, Fodé Ballo-Touré, Luiz Araújo en Edgar Ié werden aangetrokken. Na dertien competitieduels en slechts twaalf punten werd Bielsa in november geschorst. Vanaf december kreeg Christophe Galtier de taak degradatie af te wenden. Bielsa stond op dat moment al drie weken op non-actief vanwege tegenvallende resultaten.

Bovendien eiste Bielsa achttien miljoen euro van Lille: dertien miljoen salaris tot 2019 en vijf miljoen schadevergoeding. Die mogelijke doodsteek voor Lille bleef uit. Sterker nog: Bielsa moest Lille uiteindelijk 300.000 euro schadevergoeding betalen. Via de rechter probeert Bielsa nu alsnog zijn gelijk te halen vanwege ‘schending van zijn contract voor bepaalde tijd’. Bielsa eist een schadevergoeding van negentien miljoen euro, wat de grootste werkgerelateerde uitbetaling in de Franse voetbalgeschiedenis zou betekenen.