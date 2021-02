Keisuke Honda krijgt vijf dagen na persconferentie treurig nieuws

Donderdag, 11 februari 2021 om 22:25 • Dominic Mostert • Laatste update: 22:33

Keisuke Honda gaat niet aan de slag bij Portimonense. De Japanner poseerde zaterdag met het shirt van de huidige nummer vijftien van Portugal, maar blijkt niet speelgerechtigd. Zijn contract treedt daardoor niet in werking en Honda moet op zoek naar een nieuwe club, die hij deze maand nog hoopt te vinden. Hij is transfervrij sinds zijn vertrek bij Botafogo in december.

Honda verbond zich tot het eind van het seizoen aan Portimonense. Het leek erop dat hij transfervrij kon overkomen. Portimonense organiseerde een persconferentie om de komst van de 34-jarige aanvallende middenvelder aan te kondigen, Honda ging op de foto met clubvoorzitter Rodiney Sampaio en toonde het shirt van de Zuid-Portugese club. Er ontstonden echter al snel vragen over zijn speelgerechtigdheid. Formeel ziet de Liga NOS hem immers niet als een transfervrije speler.

Honda verliet Botafogo in december na het voortijdig beëindigen van zijn contract. Hij ondertekende zijn contract bij Portimonense vorige week, na het verlopen van de winterse transferperiode. Volgens regelgeving van de Portugese competitie had Honda echter sinds afgelopen zomer transfervrij moeten zijn, om nu buiten de transferperiode te kunnen tekenen in Portugal. Ondanks dat zijn contract bij Botafogo werd ontbonden, wordt hij niet erkend als een transfervrije speler. Het is nu de vraag waar de toekomst van de ex-speler van VVV-Venlo en Vitesse ligt.

Volgens A Bola hoopt hij deze maand een nieuwe club te vinden. Op Twitter krijgt hij van een Japanse volger de vraag waarom hij in Europa blijft spelen en niet terugkeert in zijn geboorteland. "Omdat het leuk is!", reageert Honda, om erna aan toe te voegen dat hij een terugkeer in Japan zal 'overwegen'. "Het is niet dat ik koppig weiger om terug te keren in de J-League. Er zijn andere interessante opties in het buitenland. Japan is mijn thuisbasis en het huis van mijn familie. Mijn ouders hebben me op het hart gedrukt om uit huis te gaan. En dan kom je slechts af en toe weer thuis, toch?"