Fledderus stelde FC Groningen-transfer zeker door ‘goed idee’ van Monchi

Dinsdag, 9 februari 2021 om 09:32 • Yanick Vos • Laatste update: 09:35

FC Groningen presenteerde op de slotdag van de winterse transfermarkt het Zweedse talent Paulos Abraham. Het binnenhalen van de buitenspeler betekende voor Mark-Jan Fledderus een stressvolle periode, daar verschillende clubs nog hebben geprobeerd om Abraham voor de neus van Groningen weg te kapen. Dat de technisch directeur erin slaagde om hem in te contracteren, heeft hij onder meer te danken aan een handigheidje dat hij leerde van Monchi, technisch directeur van Sevilla.

Een paar uur voor het sluiten van de transfermarkt op 1 februari maakte Groningen bekend dat Abraham op huurbasis is overgenomen van AIK, met een verplichte koopoptie van naar verluidt twee miljoen euro. “Ik had wel de hoop dat het goed zou komen. Ik ging Paulos toen ophalen, maar op de laatste dag begonnen er toch nog wat dingen te spelen bij andere clubs die wakker werden”, vertelt Fledderus in De Koffiecorner, een podcast van RTV Noord. Een van die clubs zou Feyenoord zijn geweest. De Rotterdammers hadden afgelopen zomer al interesse in Abraham. “Het is niet aan mij om de clubnamen te noemen, maar er waren meerdere clubs die op de laatste dag geprobeerd hebben om hem daadwerkelijk daarnaartoe te krijgen. Ik hoorde het van de zaakwaarnemers dat het zo was, dus dat is wel even stressen dan.”

In de podcast wordt de suggestie gewekt dat het besluit van Fledderus om Abraham zelf op te halen van het vliegveld een rol heeft gespeeld in zijn keuze om onder meer Feyenoord af te zeggen en voor FC Groningen te kiezen. “Je probeert gewoon alles te doen om zo’n speler binnen te krijgen”, reageert Fledderus, die er eerde in slaagde om Arjen Robben uit zijn voetbalpensioen te halen en een contract bij Groningen te laten tekenen. “Ik had dat ergens bij een presentatie opgevangen, dat iemand dat deed. Dat was Monchi, een bekende technisch directeur in Europa. Toen dacht ik: deze sla ik even op. Dat vond ik best wel een goed idee. Dit was de eerste speler die ik zelf van Schiphol heb gehaald.” Monchi maakte naam als technisch directeur bij Sevilla, waar hij onder meer Dani Alves en Ivan Rakitic aantrok en met grote winst verkocht. Na een uitstapje naar AS Roma keerde de oud-keeper in 2019 weer terug naar Sevilla.

In een interview met RTV Noord liet de achttienjarige Abraham weten dat hij de plannen van FC Groningen beter bij hem vond passen dan die Feyenoord met hem had. “Ik weet niet wat andere clubs doen”, zegt Fledderus. “Wij proberen uit te leggen hoe wij werken, wat onze visie is, wat onze faciliteiten zijn en hoe wij denken die jongen stappen kunnen te laten zetten." De club had Abraham al langere tijd in het vizier. "Wij kenden Paulos al goed. René Bakhuis (scout FC Groningen, red.) en onze Zweedse scout kenden hem vooral heel goed. Wij dachten lange tijd dat hij niet haalbaar zou zijn voor ons. Lange tijd was hij dat ook niet, maar dat leek in de eindfase van deze transferwindow toch anders te liggen.”

Fledderus heeft begrip voor de mensen die vreemd opkijken van de komst van Abraham. Eerder dit seizoen moest FC Groningen nog noodgedwongen kantoormedewerkers ontslaan door de negatieve financiële gevolgen van de coronacrisis. “Ik kan me heel goed indenken dat mensen zo denken. De afgelopen anderhalf tot twee jaar hebben we heel veel spelers verkocht. Daarvan hebben we relatief weinig geherinvesteerd. Dat kwam mede door corona en dingen die moesten gebeuren. En ook omdat we pas echt willen investeren als we honderd procent overtuigd zijn dat het een goede investering is. Wij denken dat we dit soort investeringen, mits we er voor honderd procent in geloven, wel moeten blijven doen. Omdat de continuïteit van je club ook bestaat uit de transferwaarde die we op het veld hebben staan en creëren.”