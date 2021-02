Ajax lokt reacties uit met nostalgische foto: ‘Hij zal altijd een echte blijven’

Maandag, 8 februari 2021 om 14:50 • Laatste update: 15:02

Terwijl Nederland bedekt is onder een dik pak sneeuw, gaan bij Ajax de gedachten terug naar vroeger. Het clubkanaal deelde maandag een foto van Ajax-icoon Sjaak Wolfs op social media. De voormalig materiaalman van de Amsterdammers maakt op de foto een deel van het trainingsveld naast de Johan Cruijff ArenA sneeuwvrij. Algemeen directeur Edwin van der Sar reageert op Twitter: “Neem niet aan dat Sjakie dat hele veld zelf moest doen....” Wolfs, die zeer populair was onder de achterban van Ajax, overleed in 2008 op 76-jarige leeftijd. "Sjakie zal altijd een echte blijven!", schrijft oud-Ajacied Nigel de Jong onder dezelfde foto op Instagram.