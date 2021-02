VAR en Mike Dean onder vuur na bizarre rode kaart in Premier League

Zaterdag, 6 februari 2021 om 21:58 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 22:21

Een controversiële rode kaart voor Tomas Soucek houdt zaterdag de gemoederen bezig in voetbalminnend Engeland. In de extra tijd in de derby tussen Fulham en West Ham United (0-0) was de middenvelder op de rand van het strafschopgebied in afwachting van een vrije trap. De Tsjech probeerde er wat beter voor te staan, maar kreeg geen ruimte van Aleksandar Mitrovic. Soucek raakte vervolgens ogenschijnlijk onbewust met zijn elleboog licht het gelaat van de aanvaller, die kermend naar de grond ging.

De schrikreactie van Soucek was veelzeggend: het was per ongeluk. Mike Dean, de dienstdoende arbiter op Craven Cottage, werd echter door de VAR gesommeerd om het incident eens goed te bekijken. De arbiter nam de tijd om de beelden te bekijken en deelde de verbouwereerde Soucek in minuut 96 een rode kaart uit. “Het was een ongelukkige samenloop van omstandigheden”, reageerde West Ham-manager David Moyes na afloop. “Het is een schandalige beslissing om hier iemand een rode kaart voor te geven.”

“Ik vind het schandalig dat de VAR de scheidsrechter heeft gevraagd om nog eens goed naar het moment te kijken. Het was een simpel ongelukje en de wedstrijd had gewoon hervat moeten worden. Ik ben teleurgesteld”, benadrukte Moyes. “De scheidsrechters kunnen dit makkelijk stoppen door te zeggen dat ze niet meer zullen reageren op geschreeuw, maar het lijkt erop dat ze te bang zijn om ‘nee’ te zeggen.”

Scheidsrechter Mike Dean ligt ernstig onder vuur vanwege deze krankzinnige rode kaart voor Tomas Soucek... ?? Geplaatst door voetbalzone op Zaterdag 6 februari 2021

West Ham-verdediger Aaron Cresswell wees met de beschuldigende vinger ook naar Mitrovic. “Hij overdreef het echt”, werd hij door Sky Sports geciteerd. “Het is heel frustrerend om Soucek kwijt te raken. Hij is een belangrijke speler voor ons. Een groot verlies.” De verwachting is dat West Ham in beroep zal gaan tegen de rode kaart. Mocht dat echter niets uithalen, dan mist Soucek het FA Cup-duel met Manchester United en de Premier League-wedstrijden tegen Sheffield United en Tottenham Hotspur.

De beslissing van Dean en de inmenging van de VAR zijn het onderwerp van gesprek op sociale media, omdat zelfs op halve snelheid geen sprake lijkt te zijn van een bewuste elleboogstoot. “Geen enkele ziel zal dit een rode kaart vinden”, verzuchtte Gary Lineker. “Hoe kunnen Lee Mason (VAR, red.) en Mike Dean dit allebei een rode kaart vinden? Tomas Soucek moet worden vrijgesproken.” Ook Jamie Carragher kon zijn ogen niet geloven. “Wat is er aan de hand? Dat is toch geen bewuste elleboogstoot. FFS.” Ian Wright legde de schuld bij Dean. “Iedereen heeft het weer over Mike Dean. Dat is precies zoals hij het wil!”

“Ik heb na afloop met Mitrovic gesproken en hij gaf aan dat ons duel fair was”, zo liet Soucek op sociale media weten. “Ik ben hem daar dankbaar voor. Helaas had de arbiter een andere mening. Iedereen die mij kent, weet dat ik een tegenstander nooit bewust pijn wil doen. Ik betreur dit moment in een verder geweldig seizoen. Een stukje fair play van Mitrovic.”