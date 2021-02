NEC krijgt met tien man gevoelige tik te verwerken van MVV Maastricht

Zaterdag, 6 februari 2021 om 18:31 • Laatste update: 18:55

MVV Maastricht heeft zaterdag een minimale zege geboekt in de Keuken Kampioen Divisie. In eigen huis pakte de ploeg van trainer Darije Kalezic tegen NEC, dat nog voor rust met tien man kwam te staan, al vroeg de voorsprong. In de tweede helft kwamen beide teams nog een keer tot scoren, waardoor het scorebord na afloop een 2-1 eindstand aangaf. Een fikse aderlating voor de Nijmegenaren, die door de nederlaag de aansluiting met de top definitief verliezen en blijven steken op de zesde plek van de ranglijst. MVV klimt een plek en staat zeventiende.

Het duel in Limburg golfde in de openingsfase op en neer, maar het was de thuisploeg die na dertien speelminuten aan de leiding kwam. Na een ingestudeerde corner mikte Arne Naudts zijn inzet op de lat, maar in de rebound was het Luc Mares die keurig afrondde: 1-0. De treffer volgde nadat eerder doelman Norbert Alblas al redding moest brengen op een schot van Jerome Déom. Ook na de openingstreffer bleven de Maastrichtenaren de aanval zoeken, al leverde het schaarse aantal doelpogingen voor rust geen tweede treffer op.

Enkele minuten voor het rustsignaal leek de hoop van NEC op een positief resultaat te vervliegen, toen Dirk Proper een rode kaart gepresenteerd kreeg. Volgens scheidsrechter Robin Gansne had de middenvelder bij de overtreding op Djibril Dianessy geen enkele intentie om de bal te spelen. Kort daarna kreeg de thuisploeg nog een goede mogelijkheid om de voorsprong te verdubbelen, maar Thibaut Van Acker verzuimde te scoren uit een voorzet van Déom.

In de tweede helft liep de schade verder op voor de ploeg van Rogier Meijer, die maar weinig in de melk te brokkelen had in De Geusselt. Het was Mares die, wederom uit de rebound, zijn tweede treffer aantekende, nadat Alblas een schot van Gaston Salasiwa niet onder controle kreeg: 2-0. Toch kwam NEC nog onverwacht terug in de wedstrijd via invaller Ayman Sellouf, die op aangeven van Elayis Tavsan voor de aansluitingstreffer zorgde. De bezoekers kwamen in de slotfase zelfs nog dicht bij de gelijkmaker, maar de 2-1 stand bleef staan.