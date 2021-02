Verdedigers van De Graafschap scoren erop los in Den Bosch

Zaterdag, 6 februari 2021 om 15:50 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 15:58

De Graafschap houdt aansluiting met SC Cambuur en Almere City FC in de Keuken Kampioen Divisie. Het team van trainer Mike Snoei won zaterdagmiddag met 2-3 bij laagvlieger FC Den Bosch en heeft nu evenveel punten als nummer twee Almere City, dat zondag bij Helmond Sport speelt. Het was voor De Graafschap, waar de verdedigers de hoofdrol opeisten, alweer de vijfde zege op rij. FC Den Bosch, met de debuterende Jack de Gier op de bank, blijft voorlaatste.

De Graafschap had slechts acht minuten nodig om aan de leiding te gaan. Na een mooie vrije trap van Danny Verbeek kopte Jasper van Heertum bij de tweede paal zijn vijfde van het seizoen binnen: 0-1. Het team van Snoei liet de thuisploeg enkele minuten later echter al terug in de wedstrijd komen. Doelman Rody de Boer stopte een kopbal van Paco van Moorsel, maar Romano Postema schoot de rebound binnen: 1-1.

Het duel ging op en neer: De Boer had het moeilijk met een kopbal van Junior van der Velde en doelman Wouter van der Steen redde op een kopbal van Toine van Huizen. Ralf Seuntjens schoof de bal in vrijstaande positie naast het Bossche doel. In de extra tijd van de eerste helft kwam het scorebord in De Vliert toch nog een derde keer in beweging: Ted van de Pavert bleef voorin hangen na een vrije trap en zorgde koeltjes voor de 1-2.

Halverwege de tweede helft was het opnieuw een verdediger die voor De Graafschap scoorde. Na een heerlijke assist van Daryl van Mieghem tekende Julian Lelieveld voor de 1-3. Luttele minuten later zorgde Postema in een één-tegen-één-situatie met De Boer ervoor dat het toch nog een spannende slotfase werd: 2-3. Een comeback van FC Den Bosch, zoals tegen Excelsior (4-4), zat er echter niet in. In een zenuwslopende slotfase moesten de Doetinchemmers wel alle zeilen bijzetten om de zege binnen te slepen.