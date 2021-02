NAC Breda maakt korte metten met ongeslagen reeks van Almere City

Maandag, 1 februari 2021 om 22:54 • Jeroen van Poppel

NAC Breda heeft maandagavond een knappe thuisoverwinning geboekt tegen Almere City. De ploeg van trainer Maurice Steijn begon als lichte underdog aan de wedstrijd tegen de nummer twee uit de Keuken Kampioen Divisie, maar won uiteindelijk overtuigend: 4-0. NAC klimt daardoor van de zesde naar de vierde plek. Almere, dat voor het eerst in tien competitieduels verloor, blijft tweede en heeft drie punten achterstand op SC Cambuur.

De Bredanaars begonnen sterk aan de wedstrijd en kregen in de persoon van Mario Bilate direct drie kansen. De spits raakte eerst het zijnet, daarna de lat en kopte even later ook nog naast. Aan de overkant was Mees Kaandorp dichtbij, maar de aanvaller van Almere City kopte in grote vrijheid eveneens naast. In de tegenaanval die volgde scoorde NAC. Lex Immers werd vrij voor doelman Michael Woud gezet door Kaj de Rooij en schoof de bal rustig binnen: 1-0.

In de fase die volgde had Almere het initiatief, maar werd vooral NAC gevaarlijk. Eerst kon Woud nog knap redden op een van richting veranderd schot van Bilate, maar op slag van rust was het alsnog raak voor de spits van NAC. Bilate stond aan het einde van een vlijmscherpe counter van de thuisploeg, waarbij hij schitterend werd diepgestuurd door een pass van Lewis Fiorini: 2-0.

Een kwartier na rust besliste NAC de wedstrijd. Mounir El Allouchi sneed een vrije trap van de zijkant strak aan, waarna Bilate van een meter of vijf alert zijn voet tegen de bal zette: 3-0. Het geloof in een resultaat verdween daardoor zichtbaar bij Almere City. John Yeboah dook in de slotfase nog wel vrij op voor doelman Nick Olij, die met een uitstekende reflex een tegentreffer voorkwam. Het slotakkoord kwam van Mounir El Allouchi, die de bal van grote afstand kiezelhard in de kruising schoot: 4-0.