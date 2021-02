Jack de Gier tekent bij club waar ‘hij altijd al op gehoopt had’

Maandag, 1 februari 2021 om 14:20 • Rian Rosendaal • Laatste update: 14:20

Jack de Gier is tot het einde van dit seizoen de hoofdtrainer van FC Den Bosch, zo maakt de club uit de Keuken Kampioen Divisie maandagmiddag wereldkundig. De oud-aanvaller, die zijn actieve loopbaan ooit begon bij de Bossche club, begint per 2 februari aan zijn werkzaamheden. Assistent-trainers William van Overbeek, Paul Verhaegh en John Vos, die de afgelopen weken de honneurs waarnamen bij FC Den Bosch, blijven deel uitmaken van de technische staf.

"Na het tussentijdse vertrek van Erik van der Ven zaten we zonder gediplomeerde hoofdtrainer", verduidelijkt manager voetbalzaken Jan Gösgens de situatie op trainersgebied in Den Bosch. "Met dispensatie van maximaal een maand, moesten we dus op zoek naar een trainer met de juiste papieren. Al snel kwamen we uit bij Jack. Hij is ervaren, was per direct beschikbaar en heeft een verleden bij de club. Dat maakt Jack de juiste man op de juiste plek op het juiste moment. Hij brengt pit, zorgt voor plezier en een winnaarsmentaliteit." De Gier zit aanstaande zaterdag voor het eerst op de bank bij FC Den Bosch, dat die dag bezoek krijgt van nummer drie De Graafschap.

De Gier is dolgelukkig met zijn aanstelling bij de nummer negentien in de Keuken Kampioen Divisie. "Ik heb altijd gehoopt een keer trainer van FC Den Bosch te worden", jubelt de oud-aanvaller. "In 1988 maakte ik mijn profdebuut in De Vliert. FC Den Bosch heeft dus een speciaal plekje in mijn hart. Er staat een selectie met weinig ervaring, maar met veel potentie. De basis is gelegd om de ontwikkeling van deze talenten door te zetten. Ik volg het betaalde voetbal het hele jaar door op de voet en heb ook veel wedstrijden van FC gezien. De spelers zijn dus geen onbekenden voor me, al heb ik als trainer alleen met Frank Sturing en Christophe van Zutphen gewerkt", aldus De Gier, die denkt dat hij op een goed moment instapt bij de laagvlieger.

De 52-jarige De Gier stond als speler drie seizoenen onder contract bij FC Den Bosch. Als trainer heeft de voormalig topschutter een verleden bij onder meer NEC en Almere City FC. De laatste klus van De Gier als hoofdcoach was bij Go Ahead Eagles, dat vorig jaar na het stilleggen van de competitie vanwege de coronacrisis afscheid nam van de oefenmeester. Volgens het Brabants Dagblad was De Gier al enige tijd de topkandidaat om de eerder deze maand weggestuurde Van de Ven op te volgen in Den Bosch.

