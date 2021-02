‘Panathinaikos laat talent met koopoptie naar Eredivisie vertrekken’

Maandag, 1 februari 2021 om 11:32 • Rian Rosendaal • Laatste update: 11:36

Fortuna Sittard lijkt opnieuw toe te slaan op de winterse transfermarkt. ELF Voetbal en De Limburger melden maandagochtend namelijk dat Dimitris Emmanouilidis op weg is naar de huidige nummer elf in de Eredivisie. De twintigjarige vleugelaanvaller uit Griekenland maakt het seizoen op huurbasis af bij de club uit Sittard, terwijl er tevens een optie tot koop is bedongen in de gesprekken tussen beide clubs. Emmanouilidis beschikt bij Panathinaikos over een contract dat nog anderhalf jaar doorloopt.

Fortuna dacht reeds klaar te zijn in deze transferwindow, mede ook door het recente aantrekken van Leroy George. Trainer Sjors Ultee lijkt echter alsnog een aanvallende versterking aan zijn selectie toe te voegen. Halverwege januari werd Emmanouilidis door verschillende Griekse media al gelinkt aan een tussentijdse overstap richting Fortuna, al wilde het bestuur van Panathinaikos toen nog niet meewerken aan een vertrek. Op de slotdag van de transferperiode lijkt men alsnog bereid om zaken te doen met de middenmoter in de Eredivisie. Over de hoogte van de koopoptie is nog niets bekend.

De nog jonge Emmanouilidis staat te boek als een groot talent, waardoor Panathinaikos niet definitief afscheid van de aanvaller wenst te nemen. De beoogde aanwinst van Fortuna kwam zondag als invaller binnen de lijnen in de thuiswedstrijd van Panathinaikos tegen Lamia (0-0). Emmanouilidis, die bij de Griekse topclub samenspeelt met onder meer Yassin Ayoub, werd vorig seizoen verhuurd aan Panionios. Tijdens de verhuurperiode kwam de vleugelaanvaller tot vier treffers in negentien optredens.

Fortuna wist eerder deze transferperiode Thibaud Verlinden (Stoke City), Mickaël Tirpan (Kasimpasa), Dario van den Buijs (Beerschot) en dus George (transfervrij) binnen te halen. Mocht de club de huurdeal met Panathinaikos op tijd rondkrijgen, dan maakt Emmanouilidis wellicht vrijdagavond al zijn debuut voor Fortuna in de thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo.