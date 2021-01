Fenerbahçe neemt koppositie over na eigen goal van doelman

Fenerbahçe overnacht als koploper van de Süper Lig. Het team van trainer Erol Bulut was zaterdagavond met minimaal verschil te sterk voor Rizespor, 1-0, en neemt de eerste plaats voorlopig over van Besiktas: 45 om 44 punten. De stadsgenoot heeft echter een wedstrijd minder en speelt zondag in eigen huis tegen Trabzonspor.

Het beslissende doelpunt viel in de extra tijd van de eerste helft. Een vrije trap van Enner Valencia eindigde op de linkerpaal, waarna het leer via het achterhoofd van doelman Gokhan Akkan alsnog tegen de touwen belandde en als een eigen doelpunt in de annalen verdween. Ferdi Kadioglu zat niet bij de wedstrijdselectie wegens blessureleed.

Eerder op de dag leed Basaksehir een bijzonder pijnlijke nederlaag tegen Hatayspor. De promovendus won met liefst 1-5 in Istanbul en is nu op een verrassende vijfde plaats te vinden. De regerend landskampioen van Turkije staat liefst tien plaatsen lager en heeft 21 punten minder dan Fenerbahçe.