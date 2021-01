Sevilla wint en passeert Barcelona; Ocampos evenaart clubrecord

Zaterdag, 30 januari 2021 om 15:56 • Daniel Cabot Kerkdijk

Sevilla heeft zaterdag goede zakengedaan in LaLiga. Het team van trainer Julen Lopetegui was met 0-2 te sterk voor Eibar dankzij doelpunten van Lucas Ocampos en Joan Jordán. Door de overwinning neemt Sevilla voorlopig de derde plaats in de Spaanse competitie in, met twee punten meer dan het Barcelona van Ronald Koeman. De Catalanen spelen zondag echter nog in eigen huis tegen Athletic Club.

Eibar begon goed aan de wedstrijd, maar was slordig in de afwerking. Sevilla dwong op zijn beurt twee strafschoppen af: de eerste werd door de VAR geannuleerd, maar later in de eerste helft wees de VAR juist een strafschop aan Sevilla toe toen Youssef En-Nesyri onderuit werd gehaald. Lucas Ocampos faalde niet vanaf elf meter en dat betekende alweer zijn negende benutte strafschop op rij in LaLiga: een evenaring van het clubrecord van Rafael Jaén tussen 1975 en 1978.

Sevilla kwam op slag van rust goed weg toen Kike Garcia de bal op de paal kopte. Na nog geen uur spelen maakte Joan Jordán de 0-2 tegen zijn ex-werkgever na voorbereidend werk van Aleix Vidal en dat was ook meteen de eindstand in Ipurua. Karim Rekik kwam na zeven minuten al binnen de lijnen toen Marcos Acuña geblesseerd raakte; het waren voor de verdediger zijn eerste competitieminuten sinds 28 november.

Luuk de Jong verving Suso acht minuten voor tijd; Oussama Idrissi kwam in Baskenland niet van de bank af. Sevilla speelt dinsdagavond in het kader van de kwartfinale van de Copa del Rey bij streekgenoot Almeria en over een week wacht een thuisduel met Getafe in LaLiga.