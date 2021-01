Feyenoord verlengt contract Luis Sinisterra voor tweede keer in korte tijd

Woensdag, 27 januari 2021 om 07:22 • Yanick Vos • Laatste update: 07:32

Feyenoord en Luis Sinisterra zijn het eens geworden over een nieuw contract. Vorige maand werd al de optie in zijn huidige contract gelicht tot medio 2023. Woensdagochtend maakt Feyenoord bekend dat er een overeenstemming is bereikt over een verbintenis tot aan de zomer van 2024.

Sinisterra werd in 2018 door Feyenoord overgenomen van het Colombiaanse Once Caldas. De 21-jarige buitenspeler tekende destijds een contract voor drie jaar, met een optie voor nog eens twee seizoenen. Deze optie werd in november gelicht, waarna beide partijen het eens zijn geraakt over nog eens een extra jaar. Sinisterra stond tien maanden aan de kant met een zware knieblessure en maakte in december zijn rentree. “Luis heeft met het herstel na zijn blessure een grote tegenslag in zijn nog jonge voetbalcarrière overwonnen”, zo is technisch directeur Frank Arnesen lovend.

Volgens Arnesen heeft Sinisterra laten zien dat hij over de juiste mentaliteit beschikt om zijn potentie waar te maken. “Spelers als deze wil je als club heel graag voor langere tijd aan je binden. Met eerder al het lichten van de optie in het oude contract en nu de verlenging met dit nieuwe contract is dat gelukt. We geloven dat we met Luis een mooie toekomst tegemoet gaan”, aldus de technisch directeur over de aanvaller, die sinds de winterstop goed was voor twee doelpunten in alle competities.

Sinisterra denkt niet dat hij al op zijn oude niveau zit van voor zijn blessure. “Beetje bij beetje voel ik me weer de oude Luis Sinisterra. En dan helpt zo’n contractverlenging natuurlijk ook”, reageert de buitenspeler in gesprek met het Algemeen Dagblad. Hij laat weten dat er ook voordelen zitten aan de revalidatie die hij doormaakte. “Je kunt vooral op fysiek vlak echt veel verbeteren. Ik heb veel meer spiermassa. En mijn sprongkracht is enorm verbeterd.”