West Ham United klimt zeer overtuigend op naar Champions League-plek

Dinsdag, 26 januari 2021 om 21:00 • Jeroen van Poppel

West Ham United heeft dinsdagavond een vervolg gegeven aan zijn ijzersterke reeks in de Premier League. Tegen Crystal Palace boekten de zeer overtuigend spelende Hammers de vierde zege op rij (1-3), waardoor West Ham nu vierde staat, al kunnen Liverpool en Tottenham Hotspur er nog overheen komen. Verder won Leeds United zwaarbevochten van Newcastle United (1-2), waarmee plek twaalf nu stevig in handen is. Newcastle heeft al acht duels niet meer gewonnen.

Crystal Palace - West Ham United 1-3

De wedstrijd begon voortvarend voor Crystal Palace, dat al in de derde minuut de leiding nam. Wilfried Zaha combineerde handig met Christian Benteke en vond vanaf de rand van de zestien de hoek: 1-0. West Ham had slechts zes minuten nodig om de schade te herstellen. Michail Antonio legde de bal vanaf de achterlijn slim terug, waarna Tomas Soucek de bal met het hoofd binnen liep: 1-1. Ook de volgende grote kans maakte de Tsjechische middenvelder af.

Ditmaal controleerde Soucek de bal vrij gelukkig op zijn bovenbeen na een vrije trap van Aaron Cresswell, om het vervolgens van dichtbij af te maken: 1-2. Er volgden in de eerste helft nog enorme kansen voor West Ham, dat via Antonio de paal raakte. Ook na rust waren de Londenaren heer en meester en dat leidde in de 65ste minuut tot de beslissende treffer. Craig Dawson torende bij een hoekschop van Jarrod Bowen boven de defensie uit en kopte raak: 1-3. Bij Crystal Palace kwam Jairo Riedewald vervolgens nog binnen de lijnen; Patrick van Aanholt bleef de hele wedstrijd op de bank.

Newcastle United - Leeds United 1-2

Pascal Struijk begon op de bank bij Leeds, maar viel al in de tiende minuut in voor de geblesseerde Diego Llorente. Leeds opende na zeventien minuten de score via een droog laag schot van Raphina vanaf de rand van het strafschopgebied: 0-1. De eerste helft stond meer in het teken van blessures dan kansen, maar Raphina raakte in de slotfase nog wel de paal.

Een klein kwartier na rust kwam terug in de wedstrijd. Leeds verloor de bal diep op eigen helft en stond slecht daardoor slecht gepositioneerd. Callum Wilson zag de ruimte bij Miguel Almiron, die de zestien kon binnen dribbelen en scoorde: 1-1. Lang kon Newcastle niet genieten, want Leeds pakte drie minuten later opnieuw de voorsprong. Jack Harrison mocht in alle vrijheid aannemen in het strafschopgebied en stuurde de bal uit een volley naar de verre hoek: 1-2. De beste kans op een punt voor Newcastle was voor Jamaal Lascelles, die de lat raakte.