Steven Berghuis even de weg kwijt na intense topper: ‘Bij rust stond het 0-0?’

Zondag, 24 januari 2021 om 19:04 • Yanick Vos • Laatste update: 19:25

Feyenoord ging zondagavond met 2-3 onderuit in een intense wedstrijd tegen AZ. Steven Berghuis verscheen direct na afloop van de verliespartij voor de camera van ESPN en had moeite om de wedstrijd goed te analyseren, daar er veel gebeurde in de wedstrijd. “Met rust stond het 0-0, toch?”, aldus de aanvoerder, die door verslaggever Milan van Dongen te horen kreeg dat het halverwege toch echt 1-1 stond. “Oh ja, Nicolai (Jorgensen, red.) scoorde”, reageerde Berghuis.

AZ kwam na tien minuten spelen op voorsprong via Jesper Karlsson, waarna Nicolai Jörgensen na een halfuur spelen voor de gelijkmaker tekende. Vlak na de thee scoorde Myron Boadu, waarna Feyenoord via Mark Diemers opnieuw op gelijke hoogte kwam met de bezoekers. AZ won uiteindelijk door een doelpunt van Boadu. “Je moet elke keer hard werken om terug in de wedstrijd te komen. Dat doen we wel twee keer”, zei Berghuis na afloop. “Net na rust is er zoveel gebeurd. Wij kwamen twee keer op een gelijkspel, toch?”

Van Dongen gaf aan dat hij het mooi vindt dat Berghuis niet precies meer weet hoe de wedstrijd is verlopen. “Nee, er is veel gebeurd. In de rust stond het 0-0?”, vroeg Berghuis aan de verslaggever, die ontkennend reageerde. “1-0 achter?”, vroeg Berghuis vervolgens, waarna Van Dongen aangaf dat het na 45 minuten spelen 1-1 stond. “Oh ja, Nicolai scoorde. “Die goal viel net na rust. Daardoor moesten we in de achtervolging. We maakten nog 2-2, maar dan krijg je al snel weer de 2-3 tegen. Zij hebben vanuit de omschakeling met Boadu een enorm wapen en daar maakten ze goed gebruik van.”