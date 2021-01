Ryan Donk helpt Galatasaray aan dikke overwinning en derde plaats

Woensdag, 20 januari 2021 om 18:53 • Dominic Mostert • Laatste update: 19:08

Galatasaray heeft woensdagavond geen fout gemaakt in de thuiswedstrijd tegen Denizlispor. De ploeg van trainer Fatih Terim versloeg de hekkensluiter van de Süper Lig met 6-1 en klimt daardoor naar de tweede plaats. Nummers één en twee Besiktas en Fenerbahçe hebben een voorsprong van twee punten en nog een duel tegoed. Bij Galatasaray stonden Ryan Babel en Ryan Donk negentig minuten op het veld en laatstgenoemde kwam tot scoren.

Het doelpunt van Donk viel in de blessuretijd van de eerste helft. Na een corner combineerde Galatasaray aan de rechterflank en Recep Niyaz, aanvallende middenvelder van Denizlispor, probeerde de bal weg te werken. Hij raakte het leer echter verkeerd en gaf onbedoeld een voorzet aan Donk, die boven de verdediging uitkwam en vanaf een meter of negen binnenkopte in de linkerhoek. De Nederlander zorgde daarmee voor de 3-0; Emre Akbaba had de score na acht minuten geopend met een laag schot na voorbereidend werk van Younès Belhanda, waarna Sofiane Feghouli er 2-0 van maakte met een hard en diagonaal schot via de binnenkant van de paal.

De wedstrijd leek bij rust al gespeeld, maar de achttienjarige debutant Veton Tusha, die in de rust inviel bij Denizlispor, zorgde twee minuten na zijn entee al voor de 3-1. De Kosovaar sprintte door de as van het veld, werd vanaf de rechterflank bereikt door Hugo Rodallega en rondde oog in oog met keeper Fernando Muslera behendig af. Toch slaagde Galatasaray erin om de wedstrijd definitief naar zich toe te trekken en de score verder op te voeren. Muhammet Özkal maakte een eigen doelpunt door de bal te toucheren na een redding van keeper Costel Pantilimon, waarna Belhanda de 5-1 verzorgde met een geplaatst schot vanbuiten het strafschopgebied. In de blessuretijd bepaalde Jesse Sekidika de eindstand.