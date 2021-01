Zondag, 17 Januari 2021

Juventus kan bod van 70 miljoen euro tegemoetzien

José Mourinho wil Christian Eriksen graag op huurbasis terughalen naar Tottenham Hotspur. De Deen is zelf ook geïnteresseerd in een terugkeer naar de Premier League, al vormen zijn salariseisen, 7,5 miljoen euro netto per seizoen, vooralsnog een struikelblok voor de Londenaren. (Fabrizio Romano)

Dalbert Henrique heeft een bod van Real Valladolid afgewezen. De linksback, die afgelopen zomer van Internazionale naar Stade Rennes ging, kwam nog niet veel aan spelen toe in de Ligue 1, maar wil zijn club zeker tot het einde van het seizoen trouw blijven. (Fabrizio Romano)

Paris Saint-Germain is van plan komende zomer een bod te doen op Paulo Dybala. Tot dusver was verkoop van de Argentijn nog niet bespreekbaar voor Juventus, maar de Parijzenaren hopen la Vecchia Signora met een transfersom van zeventig miljoen euro alsnog te kunnen overtuigen. (Sky Italia)

Olivier Giroud heeft aangegeven graag een zomerse overstap naar Juventus te maken. Chelsea wil vijf miljoen euro hebben voor de Fransman, die op een verbintenis van minimaal anderhalf jaar hoopt. (Gianluca Di Marzio)

Medhi Benatia is dicht bij een terugkeer naar de Serie A. De 33-jarige verdediger kwam de afgelopen twee jaar namens Al-Duhail in actie in Qatar, en zou nu de kans krijgen om bij Parma aan de slag te gaan. (Sky Italia)