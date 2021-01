Leicester City blijft dankzij knappe goal van Maddison meedoen om titel

Zaterdag, 16 januari 2021 om 22:57 • Jeroen van Poppel

Leicester City heeft zaterdagavond de tweede plek in de Premier League overgenomen. De ploeg van manager Brendan Rodgers moest er hard voor vechten tegen Southampton, maar had voldoende aan doelpunten van James Maddison en Harvey Barnes: 2-0. Leicester staat één punt achter op koploper Manchester United, en twee punten voor op nummer drie Liverpool. De laatste twee ploegen vechten zondag in een onderling duel om de koppositie.

Hoewel Leicester in de eerste helft al de licht bovenliggende partij waren, kreeg Southampton de meeste kansen. Che Adams stond aan het einde van een goede aanval, maar de spits van de bezoekers zag Kasper Schmeichel redding brengen. Op slag van rust was de eerste kans voor Leicester direct raak. Maddison brak over de rechterkant van het zestienmetergebied door de defensie van Southampton en hamerde de bal vanuit een lastige hoek knap in het dak van het doel: 1-0. Daarna probeerde Ryan Bertrand het met een harde knal, die ook door Schmeichel gekeerd werd.

Ook in de tweede helft bleken beide ploegen aan elkaar gewaagd. Stuart Armstrong zag namens Southampton een poging van 25 meter op de lat uiteenspatten en twee minuten later haalde Jan Bednarek aan de overzijde een inzet van Barnes van de lijn. In de slotfase had Jamie Vardy het duel in het slot kunnen gooien, maar de spits van Leicester verloor het een-tegen-een-duel van doelman Alex McCarthy. Southampton zette in blessuretijd alles op alles en kon daardoor niet voorkomen dat Leicester op de counter toesloeg. Barnes kon doorlopen naar McCarthy en kende geen mededogen: 2-0.