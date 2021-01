Nieuwste aanwinst van Feyenoord arriveert op Schiphol vanuit Parijs

Zaterdag, 16 januari 2021 om 16:05 • Daniel Cabot Kerkdijk

Aliou Balde is zaterdagmiddag in Nederland geland om zijn transfer naar Feyenoord af te ronden. De aanvaller van achttien jaar vloog vanuit Senegal naar Parijs, waar hij zaterdag een vlucht naar Schiphol nam. Even na drieën zette Balde voet op de luchthaven van Amsterdam en ging hij met sjaal van Feyenoord op de foto.

Balde komt over van Diambars de Saly Dourbel uit Senegal. Borussia Dortmund en een 'groot aantal' clubs uit de Ligue 1 hadden eveneens interesse, maar vanwege Nederlandse contacten zou de keuze op Feyenoord zijn gevallen. Vrijdag maakte Feyenoord Transfermarkt al melding van de interesse uit Rotterdam-Zuid. Via het in Rotterdam gevestigde makelaarskantoor Globall Group, dat onder leiding staat van de Burundese Shallon Nkeshimana, is contact gelegd tussen Balde en Feyenoord.

Balde is niet opgespoord door scouts, maar komt uit een klein netwerk van makelaars die bereid zijn met Feyenoord in zee te gaan. De jonge aanvaller, die 'geen groot bedrag' hoeft te kosten, wordt gezien als een toekomstinvestering. Balde is een 1.63 meter lange vleugelspits die zowel op de linker- als rechterflank uit de voeten kan.

Hij speelde in zijn land voor alle vertegenwoordigende jeugdelftallen was in oktober en november 2019 nog aanwezig op het WK Onder-17. Senegal zat toen bij Oranje in Groep D; Balde kwam tot scoren in de gewonnen groepswedstrijd tegen Oranje (1-3) en maakte uiteindelijk twee goals op het toernooi. Senegal strandde in de zestiende finales.