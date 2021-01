Van Gelder adviseert Overmars: ‘Ik zou er een miljoentje bij doen’

Vrijdag, 15 januari 2021 om 20:09 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 20:20

De meningen over een eventuele transfer van Klaas-Jan Huntelaar naar Schalke 04 zijn verdeeld. De aanvaller leek zijn loopbaan bij Ajax of een ex-werkgever in Nederland af te sluiten, maar na de komst van Sébastien Haller is daar plotseling ook de optie om zijn rentree in Duitsland te maken. In het programma Paniekvoetbal van Ziggo Sport was Youri Mulder duidelijk voorstander van zijn terugkeer bij Schalke, maar Jan van Halst zou het niets voor de aanvaller vinden en Jack van Gelder zou het vooral onverstandig van Ajax vinden.

“Het zou voor Schalke geweldig zijn”, benadrukte Mulder, oud-spits en voormalig assistent-trainer van de laagvlieger in de Bundesliga. “Hij is ongelooflijk fit, dat heeft-ie al aangetoond. Dat was hij al voor de winterstop.” Mulder verzekerde dat hij al enkele keren de naam van Huntelaar in Gelsenkirchen heeft laten vallen. “Maar toen kwam hij nog aan spelen toe en wilde hij wel blijven. Maar dat zal door de komst van Sébastien Haller wel verminderd zijn. Maar ik denk dat hij naar Schalke gaat, ja.”

“Ik ben bang voor een grote teleurstelling”, haakte Van Halst in. “Het is één grote ellende daar. Degradatie, slecht voetbal, dan staat-ie op de middenlijn te wachten omdat de rest van de ploeg aan het verdedigen is. Er zal kritiek op Huntelaar zijn.” Mulder benadrukte echter dat Schalke echt een spits als Huntelaar nodig heeft, zeker nu er meer positiviteit is na de eerste competitiezege in bijna een jaar tijd. “Hij kan heel veel toevoegen. Ik kan hem vergelijken met Zlatan Ibrahimovic. Als je ziet hoe fit-ie is. Ongelooflijk.”

Van Gelder zou het wel weten als hij directeur voetbalzaken van Ajax was. “Als ik Marc Overmars zou zijn, zou ik zeggen: ‘Jij blijft hier en we doen er nog een miljoentje bij voor een half jaar. Ik zou het risico niet nemen. Er wordt van Brian Brobbey en Lassina Traoré als stand-ins het een en ander verwacht. Ik weet niet hoe jullie erin staan, maar als Zakaria Labyad niet onder Erik ten Hag had gewerkt, zou-ie nooit in het eerste van Ajax staan. Dat vind ik geen alternatief. Ik zou hem gewoon houden.”

“Als je ziet hoe fit hij is”, stelde Mulder. “Hij is 37 jaar en hij heeft een ongelooflijke drive. Dat is vergelijkbaar met Ibrahimovic. Ik denk dat hij teleurgesteld is dat Haller erbij is gekomen. Ajax had die 22,5 miljoen euro bij wijze van spreken aan een verdediger kunnen uitgeven.” Van Gelder wees Mulder erop dat Haller al meteen belangrijk is geweest voor Ajax. “Huntelaar laat in weinig minuten echter zien dat hij voetballend misschien een klasse beter is”, repliceerde de oud-aanvaller.