Juventus telt tien miljoen euro neer voor negentienjarig toptalent

Maandag, 11 januari 2021 om 14:06 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:14

Juventus heeft zich versterkt met Nicolò Rovella, zo meldt transferexpert Fabrizio Romano. De Italiaanse middenvelder wordt voor tien miljoen euro overgenomen van Genoa, waar hij de komende anderhalf jaar op huurbasis zal blijven spelen. De negentienjarige jeugdinternational onderging maandag zijn medische keuring in Turijn en zal vervolgens een contract ondertekenen bij la Vecchia Signora.

Rovella wordt in Italië gezien als een van de grootste talenten van de Serie A. De verdedigend ingestelde middenvelder stond tot komende zomer onder contract bij Genoa, maar zijn verblijf wordt daar dus met een jaar verlengd nadat hij zijn handtekening heeft gezet onder een contract bij Juventus. Rovella debuteerde in 2019 namens Genoa in de bekerwedstrijd tegen Ascoli (2-3 winst). Dit seizoen staat zijn totaal op negen competitiewedstrijden, waarvan zeven als basisspeler. Als international doorliep Rovella meerdere jeugdteams van de Azzurri.

Het was maandagochtend druk op J Medical, het medische centrum van Juventus waar geblesseerde spelers worden behandeld en aanwinsten hun medische keuring doorstaan. Naast Rovella onderging ook Abdoulaye Dabo zijn medische keuring. De Franse verdediger wordt op huurbasis overgenomen van Nantes, waar hij de afgelopen seizoenen onderdeel uitmaakte van het beloftenteam. De aanwinsten werden op het zorgcomplex onder andere verwelkomt door de geblesseerden Weston McKennie, Paulo Dybala en Federico Chiesa, nadat het drietal niet ongeschonden uit de de wedstrijd tegen Sassuolo (3-1 winst) was gekomen.