Besiktas lijdt puntenverlies in aanloop naar kraker in top van de Süper Lig

Zondag, 10 januari 2021 om 18:53

Na vijf opeenvolgende overwinningen weet Besiktas weer wat puntenverlies is. De koploper van de Süper Lig kwam zondag niet voorbij Hatayspor (2-2) en heeft daardoor een voorsprong van twee punten op Galatasaray en van drie punten op Fenerbahçe, dat maandag nog in actie komt. Volgende week wacht de topper tussen Besiktas en Galatasaray.

Het duel met Hatayspor begon goed voor Besiktas, dat nog voor het verstrijken van de zesde speelminuut op voorsprong kwam. Vincent Aboubakar werd net buiten het zestienmetergebied aangespeeld en controleerde de bal met zijn knie, waarna hij uit de draai uithaalde en op fraaie wijze doel trof: 0-1. Lang konden de bezoekers echter niet genieten van de voorsprong, want nog geen minuut later kwam Hatayspor al langszij. Aaron Boupendza kreeg de bal ter hoogte van de penaltystip aangespeeld en produceerde een op het oog houdbaar schot, maar doelman Ersin Destanoglu blunderde opzichtig: 1-1.

Nadat er in de twintigste minuut een doelpunt van de thuisploeg door de videoscheidsrechter werd afgekeurd wegens buitenspel, kwam Hatayspor enkele minuten later alsnog op voorsprong. Mesut Çaytemel vond met een voorzet vanaf de linkerkant Boupendza in het strafschopgebied, die de ruimte kreeg om aan te nemen. De spits stuurde vervolgens twee verdedigers het bos in en schoot diagonaal de 2-1 binnen. Het zag ernaar uit dat 2-1 ook de ruststand zou worden, maar op slag van rust kwam Besiktas toch nog op gelijke hoogte. Rachid Ghezzal had een goede hoekschop in huis en vond Cyle Larin, die bij de tweede paal overtuigend binnenknikte: 2-2.

Acht minuten na de pauze stoomde Larin door naar de achterlijn en legde hij de bal terug voor Aboubakar, wiens schot door doelman Akin Alkan tegen de paal werd verwerkt. In de blessuretijd pareerde Alkan opnieuw een inzet van Aboubakar, waardoor het bij 2-2 bleef. Besiktas moest het nog steeds stellen zonder Jeremain Lens, die in september geblesseerd raakte. Voor de topclub kwam er niet alleen een einde aan een reeks van vijf gewonnen duels, maar ook aan een reeks van vijf wedstrijden zonder tegengoals. Hatayspor, dat eind vorige maand nog met 0-6 won van Antalyaspor, blijft als promovendus verrassen en staat zesde.