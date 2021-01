Matús Bero schiet Vitesse voor minimaal een halve dag over Feyenoord heen

Zaterdag, 9 januari 2021 om 21:53 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 22:05

Vitesse heeft zich zaterdagavond zonder al te veel moeite verzekerd van een plek in de top drie van de Eredivisie. De ploeg van Thomas Letsch had aan twee treffers van Matús Bero voldoende om Heracles Almelo op de knieën te krijgen: 0-2. Het was voor de Arnhemse formatie de eerste zege in vier uitduels. Door de overwinning klimt Vitesse op de ranglijst over Feyenoord, dat nu een wedstrijd minder gespeeld heeft, heen en mag het zich de nieuwe nummer drie noemen. Heracles blijft steken op de twaalfde plek.

De eerste wedstrijden na de winterstop zijn voor Heracles de laatste jaren geen gelukkige gebleken. De laatste keer dat de ploeg van trainer Frank Wormuth met een overwinning uit de winterstop kwam, was in 2013. Tegen Vitesse begon de ploeg brutaal en noteerden de Arnhemmers via Rai Vloet en Silvester van der Water de eerste mogelijkheden, maar beide keren stond Remko Pasveer op zijn post. Aan de andere kant testte Oussama Tannane Janis Blaswich met een schot van afstand, maar ook de Duitser liet zich niet verrassen.

Na een klein half uur spelen ging alle aandacht uit naar Sinan Bakis, toen de spits van Heracles op smerige wijze op de voet van Tannane ging staan. Scheidsrechter Danny Makkelie zag het gebeuren, maar beoordeelde de charge slechts met geel. Vitesse leek niet onder de indruk van het voorval en kwam tien minuten voor rust op voorsprong. Bero kreeg de bal toevallig voor de voeten, haalde uit vanaf de rand van de zestien en zag zijn inzet via het been van Robbin Pröpper met enig geluk achter Blaswich belanden: 0-1. De treffer is uiteindelijk als eigen doelpunt toegekend aan de verdediger van Heracles.

Vitesse, dat de laatste wedstrijd voor de winterstop met 3-1 verloren zag gaan tegen AZ, zorgde ook in de tweede helft voor het meeste gevaar. Maximilian Wittek trok kort na rust ten aanval en probeerde het met een schot van afstand, maar vond Blaswich op zijn weg. De eerste keer dat Heracles gevaarlijk werd, was twintig minuten voor het einde van de wedstrijd. Op aangeven van Giacomo Quagliata leek Adrián Szöke de bal voor het inkoppen te hebben, maar de Hongaarse spits kwam net niet hoog genoeg om zijn kopbal kracht mee te kunnen geven.

Het duel werd zeven minuten voor het einde in het slot gegooid door Bero, die voor zijn tweede van de avond tekende. Eli Dasa brak door aan de rechterkant van het veld, legde de bal terug op Bero en zag de aanvalsleider de bal na een snelle aanname onder de kansloze Blaswich doorschuiven: 0-2.