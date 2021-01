De Guzman feliciteerde Haller al: ‘Hij moet echt Nederlands gaan leren’

Vrijdag, 8 januari 2021 om 07:53

Met het aantrekken van Sébastien Haller doet Ajax goede zaken, zo verwacht Jonathan de Guzman. De middenvelder van OFI Kreta speelde samen met de Ivoriaans international in het shirt van Eintracht Frankfurt. Terugdenkend aan hun gezamenlijke periode in de Bundesliga komen er bij De Guzman mooie herinneringen naar boven over de aankoop van Ajax, die voor ongeveer twintig miljoen euro overkomt van West Ham United.

Haller maakte in 2017 voor een bedrag van zeven miljoen euro de overstap van FC Utrecht naar Eintracht Frankfurt. “We hadden voorin echt een supertrio, met Haller, Luka Jovic en Ante Rebic. Maar als Haller ontbrak, hadden we echt een probleem”, vertelt De Guzman in een interview met De Telegraaf. Volgens de ex-Feyenoorder is Haller een aanspeelpunt. In die rol was hij van grote waarde voor de Bundesliga-club. “Ook kan hij goed in de diepte worden aangespeeld en is hij kopsterk. Hij scoorde ook heel veel met bicycle kicks. Een mooie speler.”

Volgens De Guzman is Haller een ‘echte professional’ en iemand die altijd al extra werk heeft willen leveren. De Ajax-aankoop is volgens De Guzman ook iemand die goed aan zijn lichaam werkt. “Een goede gast. Heel makkelijk om mee te communiceren binnen en buiten het veld”, aldus De Guzman, die Haller liever naar Feyenoord had zien gaan. “Want die zochten ook een spits”, zegt hij met een knipoog. “Maar hij gaat het sowieso heel goed doen in de Nederlandse competitie. Hij houdt echt van Nederland. Daarom is dit een heel goede stap voor hem, ook omdat hij de trainer kent. Het plaatje klopt. Ik weet zeker dat hij gaat slagen bij Ajax. Bij een ploeg die elk team kan verslaan in de Eredivisie.”

De Guzman heeft Haller middels een berichtje al gefeliciteerd met zijn transfer naar Ajax. Daarnaast heeft hij nog een goedbedoeld advies voor de 26-jarige aanvaller: “Sébastien moet echt Nederlands gaan leren! In zijn tijd bij FC Utrecht sprak iedereen Engels, dus dat heeft hij toen niet geleerd. Dat vond ik wel minder van hem...”, zegt hij met een lach. “Nu hij weer terug in Nederland is, moet hij dat wel snel gaan oppikken. In Duitsland gingen we samen naar Duitse les, maar nu mag hij ook op Nederlandse les." Tot slot: "Oh, en hij moet eens wat meer juichen. Na een doelpunt voor ons was hij veel te serieus.”

Haller bereikte donderdag een persoonlijk akkoord met Ajax, waarna beide clubs het eens werden over de hoogte van de transfersom van naar verluidt twintig miljoen euro. De Ivoriaans international vloog vervolgens naar Amsterdam voor een medische keuring en wordt naar verwachting vandaag gepresenteerd. Mogelijk komt hij zondag al in actie namens Ajax in de topper tegen PSV. Een basisplaats lijkt zelfs niet uitgesloten, daar Klaas-Jan Huntelaar, Brian Brobbey en Lassina Traoré geblesseerd zijn.