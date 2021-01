FC Utrecht haalt Nederlands jeugdinternational weg bij PSV

Donderdag, 7 januari 2021 om 13:28 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:39

FC Utrecht heeft zich versterkt met Djenairo Daniels, zo meldt de club via de officiële kanalen. De aanvaller, die transfervrij overkomt van Jong PSV, heeft in Utrecht een contract getekend tot de zomer van 2023 met de optie voor een extra jaar. Daniels is een van de vele jongelingen die onlangs van PSV te horen kreeg dat er in Eindhoven geen toekomst voor hem is. De centrumspits had bij PSV nog een contract tot het einde van het seizoen en sluit in Utrecht aan bij de beloften.

In totaal kregen acht talenten van PSV onlangs te horen dat ze uit mochten kijken naar een nieuwe werkgever. Naast Daniels kregen Justin de Haas (20), Chris Gloster (20), Rico Zeegers (20), Robin Schoonbrood (21), Djenairo Daniels (18), Gregory Kuisch (20), Andrew Mendonca (20) en Koen Oostenbrink (20) dezelfde boodschap van technisch manager John de Jong. Het achttal was overbodig geworden nadat een aantal spelers van PSV onder achttien was doorgeschoven naar de Eindhovense beloftenploeg.

Voor Daniels is die zoektocht geëindigd in Utrecht, waar hij donderdag op zijn verjaardag een contract voor tweeënhalf jaar tekende. “Hij heeft een geweldig schot in zijn linkerbeen, werkt hard en is gedisciplineerd”, omschrijft technisch directeur Jordy Zuidam zijn nieuwste aanwinst. “Een atletische en sterke spits. We kennen hem nog van zijn tijd bij Almere, waar hij al op de radar stond van onze scouts. Ik ben blij dat Djenairo nu voor FC Utrecht gaat uitkomen.”

Daniels, Nederlands jeugdinternational, genoot zijn jeugdopleiding bij Almere City en PSV. Bij laatstgenoemde club tekende hij in 2018 een driejarig contract. De negentienjarige aanvaller maakte afgelopen augustus zijn debuut voor Jong PSV in de thuiswedstrijd tegen Excelsior (1-6 verlies). Het afgelopen half jaar kwam Daniels drie keer in actie namens Jong PSV en wist daarin één keer te scoren.