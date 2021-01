Supporters van Juventus lachen om nieuwste ‘kandidaat’ voor spitspositie

Dinsdag, 5 januari 2021 om 18:21 • Laatste update: 18:24

Juventus denkt aan een terugkeer van Fabio Quagliarella, zo berichten diverse media in Italië. De regerend kampioen van de Serie A zou al toenadering gezocht tot de spits van Sampdoria, die tussen 2010 en 2014 ook al uitkwam voor Juventus. Het nieuws wordt op sociale media veel besproken; La Gazzetta dello Sport merkt dat sinds de bekendmaking van de interesse de cynische reacties de overhand hebben onder supporters.

Maandagavond trad Juventus-watcher Romeo Agresti op Twitter naar buiten met het gerucht dat Quagliarella op het verlanglijstje staat van Andrea Pirlo. Tussen 2011 en 2014 waren Pirlo en Quagliarella ploeggenoten bij Juventus, en sindsdien zou het duo altijd in contact zijn gebleven. In de zoektocht naar een vierde spits zou de oefenmeester uitgekomen zijn bij de 37-jarige aanvaller, maar Pirlo wil vooralsnog niet te veel prijsgeven over de eventuele interesse: “Ik ken Quagliarella, hij is een geweldige spits. Er zal de komende dagen tijd zijn om over de transfermarkt te praten."

Op de sociale media wordt alvast op de zaken vooruitgelopen, al zijn de eerste geluiden over een mogelijke terugkeer vooral cynisch van aard. Vooral de leeftijd is voor vele Twitter-gebruikers een reden om een kritische tweet de wereld in te slingeren. Quagliarella wordt deze maand 38. “Quagliarella? 38 jaar oud? Maar waarom niet Trezeguet? Bettega? Maar kom op alsjeblieft..”, zo klinkt het oordeel van een gebruiker. “De vintage-trend op de transfermarkt zet door: ook met Platini wordt een contact gezocht”, reageert een andere twitteraar cynisch. Ook gaat een afbeelding rond van wat lijkt op een ziekenhuis, met de tekst 'Ouderenzorg'. "Ondertussen in de jeugdopleiding van Juventus...", wordt gegrapt over de 28-voudig international van Italië.

Dit seizoen kon Quagliarella bijna ieder duel rekenen op een basisplek bij Sampdoria onder Claudio Ranieri. In de eerste veertien wedstrijden van het seizoen wist de spits al zeven keer doel te treffen. Ondanks het feit dat Quagliarella van grote waarde is voor zijn ploeg, reageerde Ranieri verheugd op het gerucht. “Ik las vandaag over de kans die hij mogelijk krijgt om bij Juventus aan de slag kan gaan. Het is zeker een geweldige beloning voor hem, ongeacht of het avontuur nou positief of negatief uitpakt. Eind januari 38 worden en toch nog gebeld worden door een team van dat formaat: hij mag verheugd zijn. We wachten de ontwikkelingen af.”

Naast Quagliarella zouden ook Olivier Giroud en Graziano Pellè op het lijstje met versterkingen voor de spitspositie staan. Hoewel Giroud heeft aangegeven nog zeker tot het einde bij Chelsea te willen blijven, lijkt Pellè wel open te staan voor een winterse transfer. De 35-jarige spits kwam de afgelopen seizoenen in actie namens het Chinese Shandong Luneng, maar mag nu transfervrij vertrekken. Álvaro Morata kan als eerste spits van Juventus terugkijken op een overrwegend eerste seizoenshelft, met tien doelpunten en zeven assists in zeventien officiële duels, maar zijn club zoekt nog versterking op de positie.