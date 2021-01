Glynor Plet plast na doelpunt voor Telstar: ‘Wat is dit nou?’

Zondag, 3 januari 2021 om 21:56 • Dominic Mostert

Glynor Plet vierde zijn eerste doelpunt in de wedstrijd tussen Telstar en NEC zondag op opvallende wijze. De aanvaller maakte in de slotfase van de eerste helft de 3-0, sprong over de reclameborden deed volgens trainer Andries Jonker zijn behoefte buiten het veld. Uiteindelijk scoorde Plet tweemaal in de met 5-2 gewonnen wedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie.

Bij ESPN geeft Jonker toe dat hij moest lachen om het opvallende tafereel. "Ik genoot van de 3-0, maar we hebben ons ook uitstekend vermaakt met de acties van onze vriend Plet. Hij sprong over het bord en toen was alleen zijn gezicht nog te zien. Wij vroegen ons eerst af: wat is hij aan het doen daar? Daar heeft hij gewoon een plasje gedaan. Daar hebben wij ons uitstekend om vermaakt. Wat is dit nou?", lacht de oefenmeester hardop. "Echt geweldig. Als je op 2-0 of 3-0 komt, ben je natuurlijk in een goede stemming. En als dan zoiets gebeurt... Dat heb ik echt nog nooit gezien. We hebben ons er kostelijk mee vermaakt", vervolgt Jonker, wiens ploeg een vrij eenvoudige dag kende. Bij rust stond het 3-0 en de overwinning kwam nooit echt in gevaar.

Het eerste doelpunt na tien minuten was het gevolg van een enorme blunder van doelman Norbert Alblas van NEC. Met een mislukte pass leverde hij de bal zomaar in bij Van Velzen, die profiteerde met een geplaatst schot in de verre hoek: 1-0. Ook bij de tweede treffer ging Alblas flink in de fout. De keeper kreeg een schot van Daniel Adshead niet onder controle, waardoor Van Velzen in de rebound de marge kon verdubbelen. Op slag van rust kopte Plet raak uit een voorzet van Yaël Liesdek. "In de rust ging het er alleen nog over dat we dit over de streep moesten trekken. Met het resultaat ben ik zeker honderd procent tevreden", aldus Jonker.

"Maar ik heb na afloop wel gezegd dat we helemaal niet zo goed speelden als we kunnen", voegt hij eraan toe. "Het eerste kwartier was voor NEC. We hadden moeite met hun speelwijze, ondanks de trainingen en de uitleg." De trainer was blij met blij met de blunder van Alblas voorafgaand aan het openingsdoelpunt. "We hebben hun cadeautje met grote dank aanvaard en daarna kantelde de wedstrijd. We waren daarna heel droog en efficiënt. Dat is niet altijd het geval met Telstar, maar nu wel." Telstar klom na de overwinning naar de zevende plaats in de Keuken Kampioen Divisie.