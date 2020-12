Fabrizio Romano: ‘In 2021 zal hij een speler van Barcelona zijn’

Donderdag, 31 december 2020 om 18:12 • Daniel Cabot Kerkdijk

Eric García draagt in het komende kalenderjaar weer het tenue van Barcelona om de schouders, zo verzekert Fabrizio Romano. De welbekende transfergoeroe verzekert donderdag dat de verdediger, die komende maand twintig jaar wordt, en Barcelona al een overeenkomst over een meerjarige verbintenis hebben. De vraag is nu of het tot een eerdere samenwerking zal komen.

“Barcelona heeft een akkoord met Eric García over een contract in 2021. Hij zal een speler van Barcelona zijn. De verwachting is dat hij komende zomer transfervrij overstapt. Barcelona kan proberen om een deal in januari te sluiten, maar dan zal men overeenstemming met Manchester City moeten bereiken.” De interesse van Barcelona in García bestaat al ruim een jaar, maar de berichtgeving over een persoonlijk akkoord is nieuw.

Barcelona wilde García in de zomerse transferperiode al aantrekken, maar Manchester City nam geen genoegen met twintig miljoen euro voor het nog een jaar doorlopende contract. Verder dan dat bedrag kon het financieel noodlijdende Barcelona echter niet. Ronald Koeman wil nog steeds graag een centrale verdediger per direct kunnen verwelkomen, maar alles valt en staat met de vraagprijs die Manchester City komende maand zal hanteren.

De eerste drie weken lijkt sowieso geen transfernieuws van Barcelona verwacht te hoeven worden. Op 24 januari wordt de nieuwe voorzitter van Barcelona gekozen. De club heeft daarna tot 1 februari om eventuele transfers te doen en zal daarbij al rekening houden met de wensen van de nieuwgekozen preses, die officieel pas in de zomer begint.

García kwam tussen 2008 en 2017 in de jeugd van Barcelona uit, waarna hij naar Manchester City vertrok. In december 2018 volgde het debuut van de verdediger in de hoofdmacht, maar een echte doorbraak bleef uit. De teller staat inmiddels op dertig duels, waarvan zeven in deze voetbaljaargang. Josep Guardiola was teleurgesteld dat zijn landgenoot weigerde om eerder dit jaar een nieuwe en langere overeenkomst te ondertekenen.