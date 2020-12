Robin Gosens voelt zich niet thuis: ‘De voetballerij is niet voor mij’

Donderdag, 31 december 2020 om 14:09 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:17

De voetbalwereld is niet de wereld waarin Robin Gosens zichzelf over twintig jaar nog werkzaam ziet. De vleugelverdediger van Atalanta zegt in een interview met de Rheinische Post veel over te hebben voor zijn werk als profvoetballer, maar is totaal niet gecharmeerd van alle regels en tegenstand in de voetbalwereld.

Het liefst gaat Gosens na zijn actieve loopbaan aan de slag als sportpsycholoog. “Maar niet in de voetbalwereld. Ik hou van voetbal, maar de voetbalwereld is vanaf het begin niet van mij geweest”, laat de Duitser weten. “Ik kan me niet identificeren met veel aspecten van deze business. Voor mij draait het allemaal om mensheid en empathie. Maar ik heb vaak het gevoel dat wij spelers niet als mensen worden gezien, maar als objecten met een prijskaartje.”

Gosens studeert psychologie aan de universiteit. Door de uitbraak van het coronavirus kon de Duitse Nederlander het afgelopen jaar meer tijd besteden aan zijn opleiding. De verdediger van Atalanta zat in Bergamo vast in de brandhaard van het virus. Een heftig jaar, vertelt de Duits international. “Als ik bijvoorbeeld denk aan de vrachtwagenkonvooien die in maart lichamen uit Bergamo vervoerden... Wij waren destijds een epicentrum tijdens de coronacrisis. Ik heb erg gemengde gevoelens over het jaar 2020.”

Gosens verruilde in de zomer van 2017 Heracles voor Atalanta en groeide de afgelopen jaren uit tot vaste waarde in de ploeg van trainer Gian Piero Gasperini. Gosens werd beloond voor zijn goede spel met een uitnodiging voor de nationale ploeg van Duitsland. Hij maakte begin september zijn debuut als Duits international in de Nations League-wedstrijd tegen Spanje (1-1). De 26-jarige verdediger hoopt in de toekomst terug te keren in zijn geboorteland. “Ik wil later weer in een team spelen met de jongens die ik ken sinds ik een kind was. Dat zou over een paar jaar zeker een bekroning zijn.”