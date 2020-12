Ook duel van Tottenham twijfelachtig: Premier League overweegt complete stop

Jeroen van Poppel 29 december 2020 • Laatste update: 19:18

Het doorgaan van de Premier League-wedstrijd tussen Tottenham Hotspur en Fulham woensdagavond om 19.00 uur is hoogst twijfelachtig, zo melden diverse Engelse media. Uit de laatste coronatesten zijn meerdere positieve gevallen gekomen aan de zijde van Fulham. De Premier League overweegt om de gehele competitie voor twee weken stil te leggen, zo meldt The Telegraph.

In de Premier League zijn 18 positieve coronagevallen gekomen uit de 1479 tests die deze week verricht zijn, het hoogste aantal ooit. Fulham is een van de minimaal drie clubs die geconfronteerd wordt met positieve coronatests. Ook bij Manchester City is sprake van een coronauitbraak: vijf spelers, onder wie Kyle Walker en Gabriel Jesus, zijn besmet en daarom ging het competitieduel van maandag tegen Everton niet door.

Ook bij Sheffield United zijn problemen. "We kunnen bevestigen dat er een aantal positieve gevallen zijn voortgekomen uit de laatste testronde", zo bevestigt een woordvoerder van de hekkensluiter in de Premier League. Om privacyredenen maakt Sheffield niet bekend om wie het gaat. De competitiewedstrijd van woensdagavond tegen Burnley is 'gewoon' van start gegaan. Southampton moet het woensdag in het thuisduel met West Ham United stellen zonder manager Ralph Hassenhuttl, die vanwege een positief geval in zijn huishouden in quarantaine verblijft.

Voorzitters van de clubs uit de Premier League hebben naar aanleiding van het recordaantal positieve coronagevallen informeel met elkaar overlegd. Daarbij is gesproken over een 'afkoelperiode' van twee weken om de verspreiding van het coronavirus binnen de competitie in te kunnen dammen. Sommige clubs beschouwen uitstel halverwege het seizoen als onvermijdelijk, omdat de nieuwe variant van het virus zich over het Verenigd Koninkrijk verspreidt en het aantal infecties snel toeneemt.

Een clubarts uit de Championship laat aan The Telegraph weten dat wedstrijden door laten gaan gezien het huidige besmettingspercentage 'onverstandig' is. Negen wedstrijden in de tweede competitie van Engeland zijn al uitgesteld vanwege corona. Vooral clubs uit de lagere afdelingen worden geconfronteerd met positieve gevallen. Gevreesd wordt dat dat een probleem vormt voor de FA Cup-ronde van begin januari, als verschillende teams uit de Premier League het opnemen tegen teams uit de lagere divisies.