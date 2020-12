Faber schrok: ‘Ik trof een ploeg aan waar de samenwerking volledig weg was’

Het was een roerig jaar voor Ernest Faber. De hoofd jeugdopleidingen van PSV werd eind vorig jaar door de club aangesteld als interim-trainer na het ontslag van Mark van Bommel en moest het Eindhovense schip weer zien vlot te trekken richting het einde van het seizoen. PSV eindigde het afgebroken Eredivisie-seizoen uiteindelijk als nummer vier achter Ajax, AZ en Feyenoord. Inmiddels is de rust wedergekeerd bij Faber en is hij door de aanstelling van Roger Schmidt teruggekeerd in zijn oude rol.

Faber ontsnapte bij zijn eerste wedstrijd op de bank bij PSV, toen hij zijn ploeg voor de TOTO KNVB Beker in de verlenging met 1-2 zag winnen bij de amateurs van GVVV. Vier dagen daarvoor was Van Bommel door de clubleiding op straat gezet na een 3-1 nederlaag bij Feyenoord. “Natuurlijk heb ik daar op de bank mezelf ook de vraag gesteld hoe we hier in vredesnaam ooit uit zouden komen”, blikt Faber met het Eindhovens Dagblad terug op zijn eerste weken. “Ik was snel ingevlogen om iedereen te helpen, vanuit de gedachte van de academie. Maar ik trof een ploeg aan waar de samenwerking totaal weg was. Zo werd het een grotere klus dan ik dacht.”

Na de moeizame bekerzege volgde een overwinning op PEC Zwolle (4-1), maar in de eerstvolgende vier officiële wedstrijden wist PSV niet te winnen. De club werd onder andere uitgeschakeld in het bekertoernooi door NAC Breda (2-0) en de druk kwam er meteen op te liggen bij de interim-trainer. “Druk leg ik mezelf wel op. Als je bij PSV bent opgegroeid, weet je ook niet beter. Je moet winnen en goed voetbal spelen. Zo niet, dan is er altijd wel iets niet goed voor de buitenwacht. PSV gaat voor het hoogste en het beste, dus dat is ook logisch.”

Toen ook de onrust onder de supporters begon toe te nemen, schoof Faber bij televisieprogramma's of op trainingscomplex De Herdgang aan om zich te verantwoorden. “Je kunt het vanuit een schuilkelder doen, maar ik vind dat je naar je supporters toe altijd open moet zijn en eerlijk vanuit het front uitleg moet geven”, gaat Faber verder. “Vanuit de opleidingsgedachte vond ik de transfer van Steven Bergwijn toen ook een goede. Een jongen die van Ajax naar ons is gekomen en vanuit hier naar een grote Engelse club gaat, voor een flink bedrag." Inmiddels is de rust teruggekeerd bij Faber, die zijn rol als hoofd jeugdopleidingen weer heeft ingenomen. Een baan die hem evenveel tijd kost, maar meer op de achtergrond duwt. “Het voelt als even druk, maar het grote verschil is natuurlijk dat de buitenwacht zich er minder mee bemoeit.”