Warner Hahn vindt na halfjaar nieuwe club buiten Nederland

Warner Hahn gaat aan de slag bij Anderlecht, zo meldt Voetbal International. De 28-jarige doelman, die sinds afgelopen zomer zonder club zit en derhalve transfervrij de overstap maakt, wordt bij de huidige nummer vier van de Jupiler Pro League de concurrent van Timon Wellenreuther en zet zijn handtekening onder een contract tot het einde van het seizoen. Anderlecht was op zoek naar een nieuwe reservedoelman doordat Hendrik van Crombrugge door een blessure enige tijd niet inzetbaar is voor de ploeg van trainer Vincent Kompany.

Volgens het Belgische La Dernière Heure ondergaat Hahn maandag al zijn medische keuring in Brussel. Hahn, die in de voorbije maanden in verband werd gebracht met onder meer FC Midtjylland en Blackburn Rovers, liet eerder al doorschemeren graag weer ergens aan de slag te gaan, nadat zijn contract afgelopen zomer afliep bij sc Heerenveen. De 28-jarige sluitpost werd door verschillende media ook aan Feyenoord gelinkt na de blessure van Justin Bijlow, maar tot een terugkeer in Rotterdam kwam het niet. Hahn hield de afgelopen maanden zijn conditie op peil bij PEC Zwolle, maar wist dat hij daar geen aanspraak zou maken op een contract.

"Warner wordt de concurrent van Timon Wellenreuther, indien de samenwerking van beide kanten goed bevalt is er de intentie na dit seizoen langer met elkaar verder te gaan", zegt zaakwaarnemer Revien Kanhai in gesprek met Voetbal International. "'We hebben behoorlijk lang gewacht met het maken van een keuze omdat Warner heel duidelijk wist wat hij als volgende stap in zijn carrière wilde. We zijn er ontzettend blij mee dat het tot een positief vervolg is gekomen met Anderlecht."

De profcarrière van Hahn begon in Dordrecht, waar hij in 2012 zijn eerste minuten in het betaalde voetbal maakte. Toen hij vervolgens in 2014 bij Feyenoord terechtkwam en door de plotselinge komst van Kenneth Vermeer geen uitzicht meer had op speeltijd, weigerde hij een aanbod van de club om bij satellietclub Excelsior te worden gestald. Hahn koos vervolgens voor PEC Zwolle, werd door Feyenoord daarna alsnog verhuurd aan Excelsior en stond de afgelopen seizoenen tussen de palen bij Heerenveen, waar hij deze zomer vervangen werd door Erwin Mulder.