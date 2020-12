De Nederlandse keeper die als spits zijn debuut in de 2.Bundesliga maakte

22 december 2020

Eric Verstappen was afgelopen weekend plots nationaal, of zelfs een beetje wereld-, nieuws. De 26-jarige Limburger maakte zaterdag tijdens de met 2-0 verloren wedstrijd tegen SV Darmstadt namens Würzburger Kickers zijn debuut in de 2.Bundesliga. Maar dat debuut verliep geenszins zoals Verstappen zich dat ooit zal hebben voorgesteld. Door een rits aan coronabesmettingen en blessures nam de derde doelman van Würzburger Kickers in spelerstenue zitting op de reservebank en kwam hij vier minuten voor het einde als pinchhitter binnen de lijnen. “Als spits invallen terwijl je keeper bent: zoiets kan bijna niemand zeggen”, lacht Verstappen met gevoel voor understatement in gesprek met Voetbalzone.

Verstappen moet zich verontschuldigen voor zijn late antwoord. Na zijn opvallende invalbeurt tegen Darmstadt is zijn telefoon ontploft met belletjes, berichten en verzoeken. Toen FOX Sports zondagavond de beelden van zijn invalbeurt deelde, werd het, in zijn eigen woorden, pas écht groot. “Dat verrast me wel. Ik dacht eigenlijk dat het alleen de wereld zou overgaan als ik zou scoren. Maar dat het al zoveel zou losmaken dat ik er voor vier minuten in kwam, had ik niet gedacht”, bekent Verstappen. “Ik ben iemand die vrij rustig is, misschien een beetje schuw. Aan de ene kant geniet ik er wel van, maar aan de andere kant denk ik wel nu ik zoveel gebeld word voor interviews: poh. Er komt veel op me af.”

Een week geleden had Verstappen nooit kunnen bevroeden dat hij nu als spits zijn eerste minuten in de 2.Bundesliga achter zijn naam zou hebben. De opmaat naar de opmerkelijke invalbeurt begon vorige week woensdag, toen de selectie van Würzburger Kickers op last van de lokale gezondheidsinstanties volledig in quarantaine werd geplaatst na een positieve coronatest van een staflid. Om die reden werd de competitiewedstrijd tegen FC St. Pauli op dezelfde dag afgelast en verplaatst naar begin januari. Op donderdag werd echter duidelijk dat alleen de spelers die met het bewuste staflid in contact waren geweest in quarantaine moesten blijven. De rest van de selectie mocht, of eigenlijk eerder moest, weer gaan trainen, omdat al snel duidelijk werd dat de wedstrijd tegen Darmstadt niet verplaatst zou worden.

Trainer Bernhard Trares moest voor dat duel echter improviseren, op z’n zachtst gezegd. Hij had de beschikking over slechts veertien fitte spelers, van wie twee keepers. Voormalig FC Twente-verdediger Douglas was één van de afwezigen. “Je moet zestien spelers op het wedstrijdformulier hebben, maar het probleem is dat geblesseerde en geschorste spelers ook meetellen. Daardoor hadden we genoeg spelers om te kunnen spelen.” Een dag voor de wedstrijd kreeg Verstappen aanvankelijk van de materiaalman te horen dat hij als speler én keeper op de bank zou zitten in Darmstadt. “Ik vroeg aan de trainer of alles waar was, omdat ik het niet geloofde. Het leek gewoon een grapje te zijn. Maar hij antwoordde: ‘Ja, de kans is best groot dat je als speler erin moet. Als de andere twee spelers er al in gebracht zijn en er raakt iemand geblesseerd, moet je erin’.”

‘Toen ik hier kwam, had ik het gevoel dat ik een amateurkeeper was’

Het was voor het eerst in negen wedstrijden dat hij weer eens bij de wedstrijdselectie zat. Verstappen begon bij Würzburger Kickers, waar hij sinds januari 2019 onder contract staat en met wie hij vorig seizoen naar de 2.Bundesliga promoveerde, als tweede doelman aan het seizoen, maar zakte na twee wedstrijden in de pikorde. In twee opzichten gaf de opmerkelijke rol voor het duel met Darmstadt hem een dubbel gevoel. “Het was natuurlijk weer fijn om die wedstrijdspanning te hebben. Maar het gaf een dubbel gevoel, door de manier waarop ik weer op de bank kwam. Een dag van tevoren werd er al een beetje over gepraat, je gaat er toch over nadenken en grapjes over maken. Je gelooft niet dat een keeper erin gaat komen, dus het gaf ook een vreemd gevoel. Er werd wat lacherig over gedaan, maar uiteindelijk is het ook nog serieus gebeurd.”

“De dag van tevoren, toen we in het hotel waren, lag ik op bed en dacht ik: poh, stel dat je er morgen in komt en een doelpunt maakt. Dan kan het de wereld over gaan. Dat gaat door je kop heen”, gaat Verstappen met een lach verder. Het zag er overigens kort voor rust nog even naar uit dat hij er ‘gewoon’ als doelman in zou komen. Hendrik Bonmann liep na een botsing met een ploeggenoot een gescheurde lip op, maar kon verder nadat hij in de rust gehecht werd. “Ik zat daar in mijn spelerstenue op de bank, dus ik wist niet wat ik moest gaan doen. Omkleden of eerst warmlopen? Het was heel rommelig.”

Verstappen bleef daarna de gehele tweede helft warmlopen met de andere twee wisselspelers, onder wie landgenoot Chris David. Met 86 minuten op de klok riepen Trares en keeperstrainer Robert Wulnikowski hem bij zich. ‘Shirt aan, je gaat invallen’, kreeg Verstappen te horen. Zijn opdracht? “Voorin blijven staan en hopen dat er lange ballen komen om te verlengen. En o ja, geen domme overtredingen maken.” Opnieuw kan hij een lach niet onderdrukken. “Ondanks dat ik een keeper ben, kan ik vrij goed koppen. Vorig seizoen hebben we geregeld voetbaltennis gespeeld en dan wilde iedereen bij me in het team. De sportief directeur (Sebastian Schuppan, red.), met wie ik vorig seizoen nog samenspeelde, zei ook nog: ‘Misschien kom je er wel in en scoor je met een kopbal, want we weten dat je het kunt’. Maar ja, dit was gewoon pure nood. Anders was ik er misschien al wel eerder in gekomen. Wellicht was het ook wel een soort signaal naar de bond, dat deze wedstrijd niet door had mogen gaan.”

Het gedroomde scenario bleef echter uit. “Ik heb twee kopduels gewonnen en verder niks te doen gehad. Er werd nog wel een bal in de pot gegooid, maar die was helaas te kort. Eigenlijk had ik nog wel een corner of een vrije trap op de helft van de tegenstander willen hebben, dan had ik wat meer kunnen brengen. Helaas heb ik nu weinig kunnen doen.” Toch krijgt het shirt dat Verstappen droeg in Darmstadt een speciale plek. “Hij hangt nog niet ingelijst aan de muur, maar dat gaat wel gebeuren. Dat shirt ga ik niet meer weggeven.”

Voor Würzburger Kickers wacht nu pas op 2 januari weer de volgende wedstrijd, waardoor het leven van Verstappen als spits een kort leven lijkt beschoren. De doelman, die in Nederland voor PSV, VVV-Venlo en De Graafschap speelde voor hij naar Duitsland vertrok, haalt zijn schouders op. “Ik heb nu aardig naam gemaakt. Maar of het positief zal zijn voor mijn carrière, is de vraag. Het was net iets anders geweest als ik deze aandacht als keeper had gekregen. Ach ja, dit kan er ook nog wel bij in 2020.” Nee, liever staat Verstappen in 2021 ‘gewoon’ weer onder de lat.