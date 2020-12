John Stegeman slaat hard terug: ‘Veel fans zijn blijven hangen in het verleden’

Het is momenteel onrustig bij PEC Zwolle. De ploeg van trainer John Stegeman werd afgelopen dinsdag geëlimineerd in het TOTO KNVB Beker-toernooi, na een 2-0 nederlaag tegen het in de Keuken Kampioen Divisie uitkomende Excelsior. De supporters laten hun onvrede blijken, maar Stegeman benadrukt in gesprek met het Algemeen Dagblad dat er geen sprake is van een crisis.

Stegeman haalt aan dat PEC momenteel de elfde plaats in de Eredivisie bezet. “Dat noem ik geen crisis”, stelt de oefenmeester. Hij begrijpt wel dat er boosheid en teleurstelling bestaat na de nederlaag tegen Excelsior. “Dat ben ik ook. Maar we staan in de competitie, met de elfde begroting van de Eredivisie, gewoon waar we horen te staan. Bovendien bleven we tegen goede tegenstanders overeind. We hebben alleen verloren van Ajax, PSV, Feyenoord en FC Twente. In de rest van de duels waren we minimaal gelijkwaardig of beter. Moeten alle trainers die onder mij staan er dan uit?”

Stegeman voelt de steun van de spelersgroep, de technisch manager (Mike Willems) en de voorzitter (Adriaan Visser). “Maar goed, ik ben natuurlijk niet achterlijk. Als ik twee, drie of vier wedstrijden verlies, kan het zomaar gebeurd zijn. Dat snap ik allemaal. Maar niet dat er nu over een crisis wordt gesproken”, bekent de trainer van PEC. Hij denkt dat dit te maken heeft met het verwachtingspatroon bij de supporters. “Veel fans zijn blijven hangen in het verleden. En dat is niet fair. Want na het winnen van de beker in 2014 is het alleen maar minder gegaan. Op een gegeven moment stond Ron Jans met PEC zelfs nog even onderaan.”

De nuance ontbreekt, zo stelt Stegeman. “Wat verwachten ze nu dan? Dat we elke week de pannen van het dak spelen? Dat we elke wedstrijd makkelijk winnen? Vergeet ook niet dat het afgelopen halfjaar de kaasschaaf is gehanteerd bij PEC. Maar goed, het is zoals het is. Ik wil er niet te veel energie instoppen. Ik kan dit gevecht toch niet winnen”, benadrukt de oefenmeester. Dat wordt aangehaald dat hij af en toe onderuitgezakt op de bank zit, vindt hij het gevolg van beeldvorming. “Moet je kijken hoe vaak ik zaterdag tegen Ajax in de eerste helft langs de lijn heb gelopen. Maar ook daar wil ik me niet al te druk over maken. Dat is de samenleving waar we nu in zitten. Dat Jan en alleman alles mag vinden.”