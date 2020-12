Juventus morst punten na misser Ronaldo en bizarre hakbal Morata

Juventus is er woensdagavond niet in geslaagd Atalanta te verslaan. Het werd 1-1 in Turijn en dat was een goede afspiegeling van het wedstrijdbeeld. Cristiano Ronaldo had zijn ploeg halverwege de tweede helft uit een penalty op voorsprong kunnen schieten, maar verzuimde de buitenkans vanaf elf meter te benutten. Door de puntendeling bezet Juventus voorlopig de derde plek van de ranglijst met 24 punten; Atalanta staat achtste met 18 punten. Matthijs de Ligt stond negentig minuten op het veld; hetzelfde gold voor Hans Hateboer en Marten de Roon bij Atalanta. Hateboer veroorzaakte de penalty die Ronaldo miste.

Het was Juventus dat na ruim tien minuten spelen op voorsprong had moeten komen. Ronaldo en Álvaro Morata stormden af op keeper Pierluigi Gollini en na een schermutseling voor het doel had Morata de bal voor het intikken. Morata koos van dichtbij voor een hakbal, die op kolderieke wijze naast het doel belandde. Na een half uur spelen was het alsnog raak voor de thuisploeg. Atalanta verdedigde slecht uit en leverde in bij Rodrigo Bentancur, die de bal op circa 25 meter van het doel afleverde bij Federico Chiesa. De aanvaller zette een aantal passen, waarna hij met een geplaatst schot op prachtige wijze de rechterbovenhoek vond: 1-0. Het eerste echte wapenfeit van Atalanta volgde enkele minuten na de openingstreffer, maar Duván Zapata zag zijn schot van dichtbij via de hak van Wojciech Szczesny net over de lat gaan.

Oh nee. Alvaro Morata kiest in deze situatie voor een hakbal.

Morata, die van trainer Andrea Pirlo de voorkeur kreeg boven Paulo Dybala, kreeg vlak na rust een grote kans om zijn fout uit het eerste bedrijf goed te maken. Hij stuitte met een schot van dichtbij echter op doelman Gollini. Ruim tien minuten na de hervatting was er opnieuw een negatieve rol weggelegd voor Morata, nadat hij op een gevaarlijke plek de bal inleverde bij Remo Freuler. De Zwitser liep vervolgens richting het strafschopgebied en zorgde met een verwoestend schot voor de gelijkmaker via de onderkant van de lat: 1-1.

Cristiano Ronaldo, wat doe je?! ????

In de zestigste minuut beging Hateboer een lichte overtreding in het strafschopgebied, die de arbitrage toch zwaar genoeg vond om een penalty aan Juventus toe te kennen. Ronaldo legde aan om zijn vijfde treffer uit een strafschop in drie wedstrijden aan te tekenen, maar hij zag hoe Gollini zijn zwakke inzet uit de rechterbenedenhoek dook. Even later was de sluitpost opnieuw goud waard voor zijn ploeg, toen hij met goede reflexen de inzetten van onder meer Morata en Danilo keerde. Het spel golfde in de slotfase van het duel nog op en neer, maar een doorbraak werd niet meer geforceerd.