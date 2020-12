Negatieve hoofdrol voor Kluivert in verliespartij tegen TOP Oss

TOP Oss heeft zich maandagavond voor de derde keer op rij verzekerd van winst op een beloftenelftal. Op bezoek bij Jong FC Utrecht waren de Brabanders met 0-1 te sterk. Een negatieve rol was weggelegd voor Ruben Kluivert. De zoon van Patrick en broertje van Justin begon centraal achterin als basisspeler bij Jong Utrecht, maar hij maakte de wedstrijd niet vol en werd met een tweede gele kaart van het veld gestuurd. Dankzij de zege komt TOP Oss op de ranglijst nu in punten gelijk met de Domstedelingen.

Jong FC Utrecht en TOP Oss ontlopen elkaar niet veel op de ranglijst en dat was ook duidelijk terug te zien aan het spelbeeld in de eerste helft. Het spel golfde op en neer en het waren de bezoekers die na een ruim kwartier spelen de eerste kans grote kans kregen. Dennis van der Heijden kreeg bij de tweede paal een voorzet op maat vanaf de rechterkant, maar hij verzuimde van dichtbij de score te openen. Op slag van rust slaagde de spits er alsnog in zijn naam op het scorebord te krijgen. Na een handsbal van het Utrechtse beloftenteam wees arbiter Jesse Rozendal naar de stip en Van der Heijden liet de buitenkans van elf meter goed binnen: 0-1.

De ploegen kwamen met weinig creativiteit uit de kleedkamer en alleen de maker van het eerste doelpunt wist halverwege de tweede helft een schot op doel te produceren. Een kwartier voor het laatste fluitsignaal werd basisklant Kluivert met zijn tweede gele kaart van het veld gestuurd, waardoor een Utrechts slotoffensief een lastig verhaal werd. Rond de middencirkel leek de centrale verdediger een natrappende beweging te maken, al was de beslissing van Rozendal niet geheel onomstreden. In de slotfase kwamen de bezoekers nog tweemaal dicht bij een tweede treffer, maar doelman Joey Houweling stond op de juiste plek om de inzetten te keren.