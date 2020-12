Coronavirus slaat toe bij PSV-opponent Omonia na trip naar Eindhoven

Twee spelers van Omonia Nicosia hebben positief getest op het coronavirus, zo maakt de club zaterdag bekend. De Cypriotische club was afgelopen week in Nederland voor het Europa League-duel met PSV. De laatste groepswedstrijd eindigde in 4-0 in Eindhoven. Om welke leden van het team het gaat, is niet bekendgemaakt.

"Er verschijnt elders alweer een sensatie-bericht over een 'corona-bom', maar laten we gewoon even de feiten afwachten", laat PSV-watcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad op Twitter weten. Het is nog onduidelijk in hoeverre de selectie van PSV hierdoor met nieuwe besmettingen te maken kan krijgen.

Het Eindhovens Dagblad meldt dat vrijdag testen zijn afgenomen voor de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht van zondagmiddag. Een groot deel van de selectie van PSV en ook een aantal stafleden heeft het coronavirus al gehad. Dat geldt ook voor een groot deel van de selectie van Jong PSV.

De spelers van Omonia werden bij aankomst op Cyprus getest op het vliegveld. De rest van de selectie en begeleiding testte negatief. De positief geteste voetballers zijn in afzondering gegaan, geheel volgens de geldende protocollen.

PSV hoopt zondag de goede thuisreeks tegen FC Utrecht voort te zetten. De Eindhovenaren zijn ongeslagen in de laatste 38 Eredivisie-thuisduels met FC Utrecht (33 zeges, 5 remises), waarbij de laatste 23 allemaal gewonnen werden. Tegen geen enkele ploeg hebben de Eindhovenaren een dergelijke reeks thuisoverwinningen lopen.