Napoli klimt over Juventus heen na vierklapper tegen hekkensluiter

Napoli heeft zondagavond de drie punten gepakt in het duel met Crotone. Op bezoek bij de hekkensluiter kwam de ploeg van Gennaro Gattuso geen moment in de problemen: 0-4. Dankzij de eenvoudige zege wordt Juventus voorbijgestreefd op de ranglijst en staan de Napolitanen derde. Het team van Gattuso heeft evenveel punten als la Vecchia Signora, maar beschikt over een beter doelsaldo. De achterstand op nummer twee Internazionale bedraagt een punt; AC Milan gaat aan kop in de Serie A met 23 punten en heeft bovendien nog een duel tegoed.

In het regenachtige Crotone was het Napoli dat al in de openingsminuut dicht bij een treffer kwam. Andrea Petagna kreeg de bal buiten het strafschopgebied aangespeeld en creëerde wat ruimte om te schieten, maar zijn inzet vloog rakelings langs de linkerpaal. Halverwege de eerste helft kreeg de linksbuiten opnieuw een kans. Ditmaal stond Petagna binnen het strafschopgebied en hij had de hoek voor het uitkiezen, desondanks zag hij zijn schot recht in de handen van Alex Cordaz belanden.

De aanvalslust van Napoli werd voor rust toch nog beloond. Lorenzo Insigne kreeg aan de linkerkant van het veld de bal van Piotr Zielinski, waarna de linksbuiten naar binnen kapte en van grote afstand op fraaie wijze de verre hoek vond: 1-0. Tien minuten voor het rustsignaal had Crotone nog een grote kans op de gelijkmaker. De ingevallen Milos Vulic ontving een lange pass en volleerde de bal richting de verre hoek, maar David Ospina keerde de inzet.

Zolang de achterstand minimaal was, mocht de thuisploeg blijven dromen van een stunt. Vier minuten na het rustsignaal kwam aan alle hoop echter een einde toen Jacopo Petriccione te hard een duel inging. De arbiter greep na het zien van de videobeelden naar zijn borstzak en stuurde de middenvelder met rood van het veld. Vervolgens viel de tegenstand weg en in de zestigste minuut verdubbelde Hirving Lozano de marge. De Mexicaan mocht een voorzet van Insigne ongestoord met de borst aannemen en schoot van dichtbij binnen: 0-2.

Een kwartier voor tijd werd het duel definitief in het slot gegooid door Diego Demme. De invaller ontving een prachtige no-lookpass van Dries Mertens en trof overtuigend doel: 0-3. In de blessuretijd maakte Napoli ook nog een vierde goal. Mertens stond met een assist opnieuw aan de basis van het doelpunt en bediende Pretagna op zijn wenken, die feilloos de 0-4 binnenschoot.