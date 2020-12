Fortuna Sittard luistert rentree Ultee op met eerste zege sinds februari

Fortuna Sittard heeft trainer Sjors Ultee zaterdag een overwinning cadeau gedaan bij zijn terugkeer als trainer van de Limburgers. De oefenmeester werd eerder deze week officieel aangesteld als opvolger van de ontslagen Kevin Hofland en boekte gelijk een broodnodige zege. Makkelijk ging het niet, na een 3-0 voorsprong bij rust onttrok zich een spannende slotfase en werd directe concurrent Willem II met 3-2 verslagen. Het betekende voor Fortuna de eerste overwinning sinds 2 februari, toen sc Heerenveen met 2-1 werd verslagen. Voor Willem II worden de zorgen groter en groter en gaat de jacht op de eerste uitoverwinning sinds januari over twee weken verder bij AZ.

Bij de bezoekers keerde doelman Robbin Ruiter na een blessure terug in de basis en zat de van Bayern München overgenomen Kwasi Wriedt voor het eerst dit seizoen bij de wedstrijdselectie. De van een gebroken middenvoetsbeentje herstelde aanvaller begon zaterdagavond op de bank en zag Fortuna Sittard al snel op voorsprong komen via Lisandro Semedo. De aanvaller werd vanaf links op maat bediend door George Cox en zette de gastheren van dichtbij binnen tien minuten op 1-0.

Schlemiel aan Brabantse zijde werd Jan-Arie van der Heijden in de eerste helft. De verdediger, die bij de eerste Limburgse treffer niet helemaal vrijuit ging, trok na een half uur spelen Sebastian Polter naar de grond en zag scheidsrechter Kevin Blom naar de stip wijzen. Polter eiste zelf de bal op en verdubbelde de score voor de thuisploeg. Willem II wist in de eerste helft gevaar te stichten via Vangelis Pavlidis en Ché Nunnely, maar zag Fortuna tot overmaat van ramp op 3-0 komen. Het schot van afstand van Zian Flemming leek houdbaar voor Ruiter, maar eindigde via de vingertoppen van de doelman in het doel.

Met debutant Wriedt aan de aftrap van de tweede helft leek Fortuna voor de tweede keer in de wedstrijd vanaf elf meter te mogen aanleggen. Derrick Köhn vergreep zich aan Flemming, maar Blom draaide zijn beslissing terug op advies van de VAR. Even later zorgde Pavlidis voor de mooiste treffer van de avond. De Griek stuurde met een fraaie schijnbeweging twee Fortunezen het bos in en schoot vervolgens met links knap raak van de rand van de zestien: 3-1. De tegentreffer betekende voor Fortuna de twaalfde wedstrijd op rij waarin de ploeg niet het doel schoon wist te houden.

In de slotfase zorgde Van der Heijden voor de spanning door kort voor het einde de 3-2 achter Fortuna-doelman Yanick van Osch te schieten, maar verder kwam de ploeg van Koster niet. Willem II eindigde het duel met tien man, na een tweede gele kaart voor Pol Llonch. Fortuna verdubbelt door de overwinning het puntentotaal en gaat over ADO Den Haag heen naar de zestiende plek. Willem II zakt één plek en staat nu vijftiende. De laatste keer dat Willem II een uitoverwinning boekte in de Eredivisie was in januari, toen in Alkmaar met 1-3 werd gewonnen van AZ. Volgende week speelt Willem II een cruciaal duel in eigen huis tegen Sparta Rotterdam. Fortuna Sittard gaat op bezoek bij Heracles Almelo.