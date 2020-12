Galatasaray profiteert optimaal van eerste nederlaag van Alanyaspor

Galatasaray heeft zaterdagavond optimaal gereageerd van de eerste nederlaag van koploper Alanyaspor in de Süper Lig. Nadat de concurrent eerder op de dag met 2-1 verloor van Gençlerbirligi, deed Galatasaray in de thuiswedstrijd tegen Hatayspor zijn sportieve plicht: 3-0. Dankzij de zege gaat Cim Bom gezamenlijk aan kop met Alanyaspor, dat echter nog wel een duel tegoed heeft. Fenerbahçe kan zondag in puntenaantal naast beide koplopers komen.

Ryan Donk had een basisplaats bij Galatasaray, dat na iets meer dan een halfuur aan de leiding kwam. Sofiane Feghouli verstuurde vanaf de rechterflank een lange bal richting het strafschopgebied, waar Mbaye Diagne het leer in één vloeiende beweging meenam en binnenschoot via de onderkant van de lat. Diagne had zeven minuten an de pauze eigenlijk ook de marge moeten verdubbelen, maar de spits schoot vanaf zes meter van het doel hoog over na een voorzet van Emre Akbaba vanaf de linkerlank.

Op fortuinlijke wijze kwam Galatasaray na 63 minuten alsnog op 2-0. Van grote afstand bezorgde Emre Kilinc de bal uit een vrije trap in het strafschopgebied, waarna Ogulcan Çaglayan het leer wilde doorkoppen naar Akbaba. Onderweg raakte verdediger Pablo Santos van Hatayspor de bal echter met de borst en op die manier passeerde hij zijn eigen keeper Munir. Via Mame Diouf kreeg Hatayspor achttien minuten voor tijd een goede mogelijkheid op de 2-1, maar vanbinnen het strafschopgebied schoot hij uit stand net naast.

Elf minuten voor tijd werd de opdracht voor Hatayspor nog moeilijker. Gökhan Karadeniz, die nota bene als invaller binnen de lijnen was gekomen na 57 minuten, ontving zijn tweede gele kaart voor een tackle op Oghenekaro Etebo. Zodoende moesten de bezoekers de wedstrijd afmaken met tien man. Galatasaray, nog altijd zonder de met het coronavirus besmette Ryan Babel, maakte er in de blessuretijd 3-0 van middels een treffer van Kerem Aktürkoglu; het doelpunt leek even te worden afgekeurd vanwege buitenspel, maar de arbitrage besloot toch anders.

Gençlerbirligi – Alanyaspor 2-1

Alanyaspor was dit seizoen nog zonder nederlaag, maar daar kwam verandering in op bezoek bij laagvlieger Gençlerbirligi. De thuisploeg opende de score vier minuten voor rust via Berat Özdemir. De middenvelder ontving de bal van Daniel Candeias op een kleine twintig meter van het doel, nam aan en haalde verwoestend uit in de linkerhoek. Het werd een kwartier voor tijd 2-0 nadat Candeias werd vrijgelaten in het strafschopgebied en attent reageerde op een voorzet van Giovanni Sio. Via een strafschop van Anastasios Bakasetas na een handsbal van voormalig AZ’er Mattias Johansson deed Alanyaspor iets terug, maar het bleef bij 2-1.