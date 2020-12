FC Dordrecht presenteert kleine maand na ontslag nieuwe trainer

Bijna een maand na het ontslag van Harry van den Ham heeft FC Dordrecht een nieuwe trainer gevonden. De hekkensluiter van de Keuken Kampioen Divisie maakt via de officiële kanalen bekend dat Jan Zoutman een contract tot het einde van het seizoen heeft getekend. Zoutman was het meest recent werkzaam bij tweededivionist Katwijk, waar hij afgelopen zomer vertrok, en begint pas aan zijn tweede dienstverband als hoofdtrainer van een eerste elftal in het betaald voetbal.

FC Dordrecht stuurde Van den Ham begin november de laan uit wegens de aanhoudende tegenvallende resultaten. In de tussentijd had voormalig assistent Ben Kinds de leiding bij de Schapenkoppen en hij had het team onder zijn hoede tijdens de wedstrijden tegen De Graafschap (0-2 nederlaag), Telstar (2-0 nederlaag) en Jong Ajax (3-1 overwinning). Kinds zit zondagavond voor het laatst als eindverantwoordelijke op de bank, als FC Dordrecht op bezoek gaat bij NAC Breda. De interim-trainer kon nog niet definitief worden aangesteld omdat hij nog niet over de juiste papieren beschikt, zo bevestigt zaakwaarnemer Stefano van Delden.

Zoutman neemt vanaf komende dinsdag het roer over bij FC Dordrecht. De 51-jarige oefenmeester werkte bij achtereenvolgens Argon, Haarlem, IJsselmeervogels, Jong FC Twente, Quick Boys en Katwijk. “Natuurlijk is het mooi voor mij om een nieuwe kans te krijgen, maar FC Dordrecht is ook zeker een mooie uitdaging”, laat Zoutman weten op de website van FC Dordrecht. “Het klikte ook meteen met de eerste kennismaking, zowel met Ben Kinds met wie ik het eerste contact had, als daarna met Hans de Zeeuw. Maar we kijken het eerst rustig aan hoe de samenwerking van beide kanten gaat bevallen. Daarom hebben we ook besloten om tot het eind van dit seizoen te tekenen.”

“Ik was verrast door het goede spel, met name in de eerste helft tegen Jong Ajax”, gaat Zoutman verder, terwijl hij wijst op de 3-1 zege op Jong Ajax. “Er zit veel bereidheid in de ploeg. Bereidheid om voor elkaar te werken en ‘vuile meters’ voor elkaar te maken. Het elftal toonde als een echt team en creëerde ook voldoende kansen. Het is nu taak om dat verder uit te bouwen. Tot aan de winterstop gaan we echter eerst door op de lijn die Ben heeft ingezet.”