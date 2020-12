Mühren opnieuw goud waard voor Cambuur; De Graafschap blijft in spoor

SC Cambuur heeft vrijdagavond zijn vijfde zege op rij geboekt in de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg van trainer Henk de Jong kwam tegen Telstar opnieuw eerst op achterstand, maar wist zich in de slotfase van de wedstrijd razendknap terug te vechten: 1-2. Cambuur blijft daardoor ruim aan kop. Nummer drie De Graafschap, dat zich eveneens terugknokte na een achterstand, blijft met een zege op MVV Maastricht wel in het spoor.

Telstar - Cambuur Leeuwarden 1-2

In een eerste helft die weinig hoogtepunten kende, was het Glynor Plet die tien minuten voor rust de grootste kans namens Telstar kreeg. De spits ontving op de rand van de zestien een fraaie dieptepass van achteruit, maar hij slaagde er niet in doelman Sonny Stevens te verschalken. Na de hervatting werd de wedstrijd opengebroken door Telstar. Ilias Bronkhorst snelde richting de vijandige zestien, waarna hij zijn directe tegenstander uitkapte en de bal goed klaarlegde voor Gyliano van Velzen. De spits twijfelde niet en schoot van dichtbij hard in het dak van het doel: 1-0.

De gelijkmaker van de bezoekers liet niet lang op zich wachten. Zes minuten na de openingstreffer was het Jamie Jacobs die een slecht verwerkte bal voor zijn voeten kreeg en vanaf de vijfmeterlijn goed binnenschoot: 1-1. Ruim tien minuten voor het eindsignaal namen de Friezen de leiding. Opnieuw verzuimde de Telstar-verdediging de bal weg te werken, waardoor Robert Mühren een grote kans kreeg: hij haalde overtuigend uit en zorgde voor de 1-2.

MVV Maastricht - De Graafschap 2-3

De Graafschap deelde al vrij snel na het eerste fluitsignaal de eerste speldenprikjes uit, maar het was MVV dat de score na elf minuten spelen opende. Joeri Schroijen zag dat de Superboeren veel moeite hadden met het wegwerken van de bal: de aanvaller reageerde alert toen Nick van den Dam het leer losliet en tikte de 1-0 binnen. Het antwoord van De Graafschap kwam enkele minuten later. Ralf Seuntjens ontving een pass aan de rechterkant van het zestienmetergebied en schoof de bal kruislings binnen: 1-1.

Vlak na de rust was Seuntjens opnieuw betrokken bij een doelpunt; ditmaal verzorgde de aanvoerder de assist. Hij mocht aannemen in het strafschopgebied en legde de bal panklaar voor Jasper van Heertum die succesvol de 1-2 binnenwerkte. Halverwege de tweede helft werd de stand opnieuw gelijkgetrokken. Schroijen kreeg van net buiten de zestien alle ruimte om uit te halen en profiteerde daar met een geplaatst schot in de rechterhoek maximaal van: 2-2. In de 83e minuut kwamen de bezoekers opnieuw op voorsprong. Seuntjens gaf vanaf de achterlijn een voorzet op Elmo Lieftink, die vanaf zestien meter de bal fraai in de hoek plaatste: 2-3.